Потрібні запаси: коли в Україні зникнуть черги за бензином та дизелем

Україна нарощує постачання імпортного автомобільного палива — в червні обсяг постачання може досягти 600 тис. тонн. Але водночас зі зростанням кількості палива у країні зростає і попит.

В Україні водії зможуть заправити автомобілі без очікування в чергах, коли в країні будуть запаси палива на два тижні. Про це йдеться у свіжій статті Фокусу "Полювання на бензин. Коли українці зможуть забути про дефіцит палива".

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Україна в березні імпортувала 60 тис. тонн палива, у квітні — 191 тис. тонн, у травні — 380 тис. тонн, за результатами червня може бути 600 тисяч тонн, сказала перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

"Ви запитаєте, коли в повному обсязі задовольнять попит тим паливом, яке надходить до країни. Я скажу: тоді, коли запаси в операторів будуть як мінімум на два тижні", — зазначила вона.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що найближчим часом на особливого профіциту чекати поки не варто.

"Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Зараз головна мета — забезпечити поточний чим раз більший попит і створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі резерв має бути у країни, що воює", — написав Куюн на сторінці у Facebook.

Агія Загребельська, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України, співзасновниця "Ліги антитрасту", вважає, що останніми тижнями влада досить ефективно працює над розв'язанням паливної кризи. Водночас ще є над чим працювати.

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"Є низка практичних кроків, які потрібно зробити: починаючи від міжурядових переговорів для швидкого розширення вузьких місць в інших державах, закінчуючи спрощенням правил виїзду для водіїв бензовозів", — каже Загребельська.

Ярослав Железняк зазначив, що прямо зараз державі варто вирівняти попит та пропозицію, відпустивши ціни, та розв'язувати питання логістики: "Нам потрібно, щоб наші бензовози не стояли у чергах на кордоні. Для цього необхідно створювати окрему смугу, розширювати пункти. Щось із цього робиться, щось ні, але це треба робити”.

Нагадаємо, в Україні з травня минулого року діяло держрегулювання цін на бензин та дизель.

Як повідомлялося, у квітні та травні інфляція в країні прискорилася. Експерти кажуть, що ціна палива входить у собівартість товарів та послуг, а бензиновий фактор підстьобує зростання цін.

Нагадаємо, ажіотажний попит на паливо розпочався одночасно із повномасштабним воєнним наступом Росії на Україну 24 лютого. Ціни на бензин підскочили. Згодом влада знизила податки на паливо.

Але наприкінці квітня на заправках почали збиратися величезні черги — став помітним дефіцит. Щоб виправити ситуацію, в середині травня скасували держрегулювання цін. Натомість запустили перевірки автозаправок.