Бензиновий трамплін: чому в Україні все стрімко дорожчає

У квітні та травні інфляція в країні прискорилася. Експерти кажуть, що ціна палива входить у собівартість товарів та послуг, а бензиновий фактор підстьобує зростання цін.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Паливо для транспорту внесло найбільшу частку підвищення індексу споживчих цін (ІСЦ) в Україні в травні 2022 року, на другому місці — харчові продукти.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За даними червневого макроекономічного та монетарного огляду НБУ, основний фактор подорожчання палива в Україні — його дефіцит. А основні причини дефіциту — розбомблена паливна інфраструктура та нафтопереробні заводи, а також заблоковані порти, через що нафтотрейдерам доводиться користуватися дорогою логістикою — автомобільним та залізничним транспортом. Про це йдеться у статті Фокусу "Буде дорожче. Коли пригальмує ріст цін в Україні, і причому тут бензин".

[ + – ] Чинники, що впливають на індекс споживчих цін Фото: НБУ

Виконавчий директор аналітичного центру CASE Україна Дмитро Боярчук пояснює, що в індексі споживчих цін вартість транспортування становить 10%.

"Але роль палива — більша. Воно входить у собівартість інших продуктів практично усюди", — зазначив Боярчук.

Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії констатує, що подорожчання палива впливає на всю логістику в країні.

У Нацбанку наголошують, що 17 травня уряд відмовився від держрегулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів. Але через високі ціни на нафту на світових ринках стабілізація цін на пальне очікується на високому рівні. Навіть якщо врахувати, що бензин в Україні не буде дешевшим за 50 грн/літр, залишається головне питання — чи буде задоволений попит на ринку, чи трейдери не зможуть ввезти достатній для країни обсяг різних типів нафтопродуктів.

"В Україні сьогодні — складнощі з постачанням енергоносіїв. Все впирається насамперед у логістику, в обмежені можливості зберігати паливно-мастильні матеріали. Це проблема не тільки для цивільного, а й військового сектору", — сказав Фокусу Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Ігор Бураковський наголошує: загалом у світі сьогодні відбувається велика реструктуризація енергетичних ринків — зокрема через війну Росії проти України та санкції, які зараз вводять проти Росії як країни-агресора.

Нагадаємо, в Україні з травня минулого року діяло держрегулювання цін на бензин та дизель.

Ажіотажний попит на паливо розпочався одночасно з повномасштабним військовим наступом Росії на Україну 24 лютого. Ціни на бензин підскочили. Згодом влада знизила податки на паливо.

Але наприкінці квітня на заправках країни з'явилися величезні черги — став помітним дефіцит бензину, дизеля та автогазу. Щоб виправити ситуацію, в середині травня Кабмін скасував держрегулювання цін. А потім в Україні розпочалися перевірки автозаправок.