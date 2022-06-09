Бензиновый трамплин: почему в Украине все стремительно дорожает

В апреле и мае инфляция в стране ускорилась. Эксперты говорят, что цена топлива входит в себестоимость товаров и услуг, а бензиновый фактор подстегивает рост цен.

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Топливо для транспорта внесло наибольшую долю в повышение индекса потребительских цен (ИПЦ) в Украине в мае 2022 года, на втором месте — продукты питания.

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Согласно данным июньского макроэкономического и монетарного обзора НБУ, основной фактор подорожания топлива в Украине — его дефицит. А основные причины дефицита — разбомбленная топливная инфраструктура и нефтеперерабатывающие заводы, а также — заблокированные порты, из-за чего нефтетрейдерам приходится пользоваться дорогой логистикой — автомобильным и железнодорожным транспортом. Об этом идет речь в статье Фокуса "Будет дороже. Когда притормозят растущие в Украине цены и причем здесь бензин".

[ + – ] Факторы, которые влияют на индекс потребительских цен Фото: НБУ

Исполнительный директор аналитического центра CASE Украина Дмитрий Боярчук поясняет, что в индексе потребительских цен стоимость транспортировки составляет 10%.

"Но роль топлива — больше. Оно входит в себестоимость остальных продуктов практически всюду", — отметил Боярчук.

Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии, констатирует, что подорожание топлива влияет на всю логистику в стране.

В Нацбанке обращают внимание, что 17 мая правительство отказалось от госрегулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов. Но из-за высоких цен на нефть на мировых рынках стабилизация цен на топливо ожидается на высоком уровне. Даже если учесть, что бензин в Украине не будет дешевле 50 грн/литр, остается главный вопрос — будет ли удовлетворен спрос на рынке, или же трейдеры не смогут ввезти достаточный для страны объем разных типов нефтепродуктов.

"В Украине сегодня — сложности с поставкой энергоносителей. Все упирается, прежде всего, в логистику, в ограниченные возможности хранить горюче-смазочные материалы. Это проблема не только для гражданского, но и военного сектора", — сказал Фокусу Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций.

Игорь Бураковский подчеркивает: в целом в мире сегодня происходит большая реструктуризация энергетических рынков — в том числе, из-за войны России против Украины и санкций, которые сейчас вводятся против России как страны-агрессора.

Напомним, в Украине с мая прошлого года действовало госрегулирование цен на бензин и дизель.

Ажиотажный спрос на топлива начался одновременно с полномасштабным военным наступлением России на Украину 24 февраля. Цены на бензин подскочили. Со временем власти снизили налоги на топливо.

Но в конце апреля на заправках страны появились огромные очереди — стал заметен дефицит бензина, дизеля и автогаза. Чтобы исправить ситуацию, в середине мая Кабмин отменил госрегулирование цен. А затем в Украине начались проверки автозаправок.