Полювання на бензин. Коли українці зможуть забути про дефіцит палива

Дефіцит бензину в Україні, як і раніше, зберігається. Хоча в деяких регіонах постачальникам вдалося налагодити роботу АЗС, а автогаз і в багатьох містах на АЗС зовсім у вільному доступі без черг.

Україна вже 114 днів відбиває агресію Російської Федерації — і стільки ж намагається наново побудувати логістику поставок автомобільного палива через західний кордон. Виходить зі змінним успіхом.

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"Ситуація справді виправляється. Звичайно, черги є. Але збільшується обсяг відпуску палива на один автомобіль. Це свідчить про те, що тренд правильний", — сказала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

Народний депутат від фракції "Голос", представник парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк у коментарі Фокусу також наголосив, що паливо на автозаправках з'являється. Хоча загалом Железняк не так оптимістично оцінює ситуацію: "Криза з паливом буде ще довго. Всі, хто розраховував, що бензинова криза пройде швидко, або оптимісти, або не розуміють, чому вона виникла".

Телеграм-канали та ранкові заправки: як знайти бензин в Україні влітку 2022 року

Оцінки ситуації з бензином сильно відрізняються. Ярослав Железняк каже, що днями бачив п'ять заправок у Києві й на всіх був бензин. А редакторка економічного відділу Фокусу протягом тижня не бачила бензину ні в Києві, ні в області — зустрівся за ціною 65 грн/л на одній маленькій АЗС, де раніше продавали лише газ. Разом з тим складається враження, що з газом проблему розв'язали — він є на багатьох автозаправках, ціна на газ на деяких АЗС впала до 38 грн/л.

Інші столичні водії розповідають про можливість заправитися після 40 хвилин у черзі, як про велику удачу. Власник бізнес-аккаунта ОККО розповів, що за талонами заправитися можна, але іноді доводиться постояти в черзі.

[ + – ] Постачання палива збільшується, але й попит на бензин зростає Фото: Фокус

У Житомирі на цьому тижні немає черг ні за бензином, ні за газом, з подивом розповіла Фокусу місцева мешканка. За її словами, не всі заправки працюють: деякі закриваються, поки чекають на постачання палива, але це не створює черг. Ціна на газ — 40-42 грн/л, бензин продають по 52 грн за літр. Але що далі від великих міст, то ситуація складніша. Наприклад, до Романівського району Житомирської області бензин привозять раз на тиждень, ціна літра А-95 — 59-60 грн, а газу — 45 грн.

У Чернігові основна проблема — знайти якісне паливо, розповідає місцевий водій. Але і це реально: АЗС підвищили ліміти, заправитися можна, вистоявши чергу.

Опитування Фокусу підтвердило наявність палива і на АЗС Харкова — там особливого ажіотажу немає, хоча продають з обмеженням 10-15 л одному покупцю.

В Одесі паливо є, хоч і не на всіх заправках. Якщо стежити за ботом однієї з мереж АЗС, то рано-вранці, близько 6:00, можна заправитися і без черги. Іноді на заправках зустрічається дорогий бензин — по 65 грн/л, проте майже без черг. Знайти газ простіше, його АЗС міста відпускають за 42-43 грн/л.

У Вінниці в останній тиждень ситуація з паливом покращилася — Фокусу розповіли, що часто заправитися вдається рано-вранці. Також, як і в столиці, у Вінниці вже на багатьох АЗС у вільному доступі автогаз, а ось за бензином та дизелем автовласникам все ще доведеться пополювати.

Лайфхак, яким діляться автомобілісти, — стежити за місцевими паливними групами в Телеграм, які можна шукати за назвою населеного пункту та словом "паливо", "бензин", "заправки". Це особливо важливо, якщо чекає довгий шлях — наприклад, з Полтави до Ужгорода чи з Вінниці до Харкова.

Minfin з посиланням на дані Консалтингової групи А-95 повідомляє, що найдешевше бензин А-95 коштує в Запорізькій, Сумській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій областях — 49 грн. Найвищий цінник на цей бензин — 51,99 грн/л — на Одещині та Донецькій області. Ціна на дизпаливо — від 55,67 до 57,99 грн.

[ + – ] Середні ціни на бензин А-95 у регіонах України Фото: minfin.com.ua

Середні ціни регіонів можуть залежати від того, яких заправок там більше.

"На заході України помітно краща ситуація з бензином, особливо біля кордону. Там взагалі завжди можна заправитися", — каже Ярослав Железняк.

Фокусу підтвердили, що у Львові бензин є щодня, тож ганятися за ним у спробі відстежити, на якій він АЗС сьогодні, мешканцям та гостям міста не доводиться.

У мережах АЗС кажуть, що скрізь доставляють паливо. Питання в іншому — чи продають його звичайним українцям, чи воно доступне лише державним службам та підрозділам ЗСУ.

Зі свого боку, у пресслужбах ОККО та Socar Фокусу сказали, що паливо рівномірно розподіляють всією мережею, незалежно від регіону. Там припускають, що області, які знаходяться близько до лінії фронту, насамперед постачають військовослужбовців та спецслужби, тому в жителів може скластися враження, що там палива менше, хоча фактично це не так. Тобто, за фактом, річ не в тому, що палива немає, а в тому, що воно є лише для певних категорій, серед яких, на жаль, немає звичайних громадян.

Зменшити попит або підняти пропозицію: коли палива буде достатньо

Україна в березні імпортувала 60 тис. тонн палива, у квітні — 191 тис. тонн, у травні — 380 тис. тонн, за наслідками червня може бути 600 тисяч тонн, розповіла Юлія Свириденко в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Ви запитаєте, коли в повному обсязі задовольнять попит тим паливом, яке надходить до країни. Я скажу: тоді, коли запаси в операторів будуть як мінімум на два тижні", — зазначає міністр.

Те саме кажуть і представники мереж автозаправок.

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За словами міністра економіки, у критичні дні були запаси палива на 2-3 доби, останнім часом є запаси на 7-9 днів і бензину, і дизеля. Для порівняння, до повномасштабної війни запас становив щонайменше 15 діб.

"Коли ми зможемо досягти такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть", — упевнена Свириденко.

Ярослав Железняк наголошує: задовольнити попит буде реалістичніше, якщо цей попит буде меншим, тому і не варто утримувати ціни держрегулюванням: "Потрібно прибрати будь-яке обмеження за ціною на пальне. Так, дорого, так, боляче, але треба знизити попит. А попит знижується тільки ціною".

Але цей варіант має поганий фінал: змова трейдерів і мереж може довести ціни на ринку до показників чорного ринку — 80 грн за літр, а то й переплюнути цей показник. Тому знижувати попит банальним збільшенням доходів трейдерів — не найпривабливіший варіант. Власне, про це Фокусу раніше розповів Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Психея".

Ціна ринку: чи є сенс говорити про змову АЗС

Антимонопольний комітет стежив за ситуацією на паливному ринку та зауважив, що ресурс начебто є, але в роздрібних мережах його не продають. 12 травня АМКУ розпочав дослідження того, наскільки учасники ринку законослухняні в питаннях економічної конкуренції.

Агія Загребельська, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України, співзасновниця "Ліги антитрасту" сказала Фокусу, що не варто покладати великі надії на це рішення: "Сьогоднішні виклики вже не лікуються антитрастовими інструментами, вони — для мирного та повоєнного часу".

Загалом Україні потрібно швидко замінити поставки з Росії та Білорусі коштом європейського ринку. Водночас європейський ринок не планував стільки палива постачати Україні, бо такі обсяги постачання не резервували.

"Отже, нам потрібно перебудувати не лише свій, а і європейський ринок палива", — каже Агія Загребельська.

[ + – ] Водії, яким вдалося заправитися без довгих черг, розповідають про це як про удачу Фото: Фокус

Вона вважає, що останніми тижнями влада досить ефективно працює над розв'язанням паливної кризи. Водночас ще є над чим працювати.

"Є низка практичних кроків, які потрібно зробити: починаючи від міжурядових переговорів для швидкого розширення вузьких місць в інших державах, закінчуючи спрощенням правил виїзду для водіїв бензовозів", — каже Загребельська.

Попри виконану роботу, Мінекономіки, АМКУ та уряд в цілому ще чекає чимало рішень, щоб ліквідувати паливний колапс.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн анонсує зростання споживання: повертаються люди, активізується бізнес. За його словами, у серпні-вересні в Україні буде сезонний пік споживання палива. Він вважає, що зараз головна мета — забезпечити поточний попит і створити резерв під серпень-вересень.

"Та й взагалі, резерв має бути у країни, яка воює", — говорить Куюн.

Ярослав Железняк зазначив, що прямо зараз державі варто розв'язувати питання логістики: "Нам потрібно, щоб наші бензовози не стояли в чергах на кордоні. Для цього необхідно створювати окрему смугу, розширювати пункти. Щось із цього робиться, щось ні, але це треба робити”.

Також він говорить про необхідність створювати залізничну інфраструктуру, хоча це й дуже тривалий процес.

Агія Загребельська вважає, що після закінчення війни державі потрібно буде нарешті створити конкурентне середовище на паливному ринку, прибрати бар'єри для залучення інвестицій та мінімізувати тіньову частку ринку. Ось тоді рішення АМКУ матимуть велике значення, а автомобілісти перестануть турбуватися про те, як і де вони заправлятимуть автомобілі завтра.

Фокус звернувся за коментарями до Антимонопольного комітету, але відповіді станом на п'ятницю, 17 червня, не отримав. Ми готові надати АМКУ можливість висловити свою позицію, коли Комітет буде готовий.