Очікується, що в липні АЗС продаватимуть паливо без обмежень – Герус

За словами нардепа, постачання нафтопродуктів в Україну збільшується, тому з'явилася надія на стабілізацію паливного ринку країни.

У червні Україна імпортувала з Європи майже 600 тис. тонн нафтопродуктів, що на 50% більше, ніж у травні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, передає Укрінформ. За словами народного депутата, в країну ввезли 400 тис. тонн дизельного палива, 200 тис. тонн бензину та зрідженого газу.

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Збільшення постачання дозволило стабілізувати ситуацію на АЗС. Герус наголосив, що майже на всіх заправках на заході України є паливо та практично зникли черги. Він сподівається, що в липні ринок стабілізується на всій підконтрольній території, тоді АЗС зможуть відмовитися від обмежень щодо продажу палива.

"Проте ми закликаємо споживати нафтопродукти відповідально та використовувати автомобіль тоді, коли він дійсно необхідний", — сказав Андрій Герус.

Нардеп упевнений, що російський план створити масштабну паливну кризу провалився. До того ж, Україні вдалося значно диверсифікувати постачання пального: зараз із жодної країни не надходить більше третини від потреби в паливі.

Раніше перша віцепрем'єр-міністриня — міністриня економіки Юлія Свириденко пояснила, коли попит на паливо буде задоволений у повному обсязі. За її словами, це станеться після того, як оператори зможуть сформувати як мінімум двотижневий запас.

Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн анонсує зростання споживання: повертаються люди, активізується бізнес. За його словами, у серпні-вересні в Україні буде сезонний пік споживання палива. Він вважає, що зараз головна мета — забезпечити попит, що зростає, і створити резерв під серпень-вересень.

Як писав раніше Фокус, Україна в березні імпортувала 60 тис. тонн палива, у квітні — 191 тис. тонн, у травні — 380 тис. тонн, за результатами червня може бути 600 тис. тонн.