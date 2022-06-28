Очікується, що в липні АЗС продаватимуть паливо без обмежень – Герус
За словами нардепа, постачання нафтопродуктів в Україну збільшується, тому з'явилася надія на стабілізацію паливного ринку країни.
У червні Україна імпортувала з Європи майже 600 тис. тонн нафтопродуктів, що на 50% більше, ніж у травні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, передає Укрінформ. За словами народного депутата, в країну ввезли 400 тис. тонн дизельного палива, 200 тис. тонн бензину та зрідженого газу.
Збільшення постачання дозволило стабілізувати ситуацію на АЗС. Герус наголосив, що майже на всіх заправках на заході України є паливо та практично зникли черги. Він сподівається, що в липні ринок стабілізується на всій підконтрольній території, тоді АЗС зможуть відмовитися від обмежень щодо продажу палива.
"Проте ми закликаємо споживати нафтопродукти відповідально та використовувати автомобіль тоді, коли він дійсно необхідний", — сказав Андрій Герус.
Нардеп упевнений, що російський план створити масштабну паливну кризу провалився. До того ж, Україні вдалося значно диверсифікувати постачання пального: зараз із жодної країни не надходить більше третини від потреби в паливі.
Раніше перша віцепрем'єр-міністриня — міністриня економіки Юлія Свириденко пояснила, коли попит на паливо буде задоволений у повному обсязі. За її словами, це станеться після того, як оператори зможуть сформувати як мінімум двотижневий запас.
Водночас директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн анонсує зростання споживання: повертаються люди, активізується бізнес. За його словами, у серпні-вересні в Україні буде сезонний пік споживання палива. Він вважає, що зараз головна мета — забезпечити попит, що зростає, і створити резерв під серпень-вересень.
Як писав раніше Фокус, Україна в березні імпортувала 60 тис. тонн палива, у квітні — 191 тис. тонн, у травні — 380 тис. тонн, за результатами червня може бути 600 тис. тонн.