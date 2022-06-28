Брутальный дизайн и невысокая цена: представлен молодежный кроссовер от Great Wall (фото)
Haval Cool Dog выглядит как классический внедорожник, хотя на самом деле является городским кроссовером. Модель дебютирует с бензиновым турбомотором, а позже появится гибридная версия.
В Китае показали новый Haval Cool Dog. Молодежный кроссовер от Great Wall поступит в продажу с июля по цене от $18 тысяч, а в 2024 году модель начнут экспортировать. Об этом пишет сайт Autohome.
Новый Haval Cool Dog – младший брат модели Dargo, которая уже продается в Украине. Так что он имеет все шансы попасть в нашу страну.
Кроссовер практически не отличается от прошлогоднего предсерийного концепта и привлекает агрессивным угловатым дизайном с расширенными крыльями, высокими капотом и оконной линией.
Габариты Haval Cool Dog 2022:
- Длина – 4520 мм
- Ширина – 1875 мм
- Высота – 1745 мм
- Колесная база – 2710 мм
А вот салон Haval Cool Dog выглядит сдержаннее, чем у прототипа. Количество дисплеев там уменьшили с семи до двух. Спортивные сиденья разделены высоким центральным тоннелем. В отделке использована двухцветная искусственная кожа.Важно
Характеристики Haval Cool Dog
Китайский кроссовер Haval Cool Dog оснащают 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Максимальная скорость составляет 175 км/ч. Вскоре также появятся 2,0-литровый вариант и гибрид.
Хотя с виду Haval Cool Dog напоминает рамные внедорожники, на самом деле он является типичным кроссовером с несущим кузовом. Мало того, со старта он будет доступен только с передним приводом, а полноприводной вариант появится позже.
Ранее Фокус рассказывал, что новый Renault Duster третьего поколения рассекретили задолго до премьеры.