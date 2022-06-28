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Брутальный дизайн и невысокая цена: представлен молодежный кроссовер от Great Wall (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Haval Cool Dog отличается угловатым дизайном

Haval Cool Dog выглядит как классический внедорожник, хотя на самом деле является городским кроссовером. Модель дебютирует с бензиновым турбомотором, а позже появится гибридная версия.

В Китае показали новый Haval Cool Dog. Молодежный кроссовер от Great Wall поступит в продажу с июля по цене от $18 тысяч, а в 2024 году модель начнут экспортировать. Об этом пишет сайт Autohome.

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Кроссовер стоит от $18 тысяч
Фото: autohome.com.cn

Новый Haval Cool Dog – младший брат модели Dargo, которая уже продается в Украине. Так что он имеет все шансы попасть в нашу страну.

Кроссовер практически не отличается от прошлогоднего предсерийного концепта и привлекает агрессивным угловатым дизайном с расширенными крыльями, высокими капотом и оконной линией.

Haval Cool Dog, новый Haval Cool Dog, Haval Cool Dog 2022, кроссовер Haval, новый Haval
Поначалу модель будет доступна только с передним приводом
Фото: autohome.com.cn

Габариты Haval Cool Dog 2022:

  • Длина – 4520 мм
  • Ширина – 1875 мм
  • Высота – 1745 мм
  • Колесная база – 2710 мм
Haval Cool Dog, новый Haval Cool Dog, Haval Cool Dog 2022, кроссовер Haval, новый Haval
На передней панели установлены два дисплея
Фото: autohome.com.cn

А вот салон Haval Cool Dog выглядит сдержаннее, чем у прототипа. Количество дисплеев там уменьшили с семи до двух. Спортивные сиденья разделены высоким центральным тоннелем. В отделке использована двухцветная искусственная кожа.

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Характеристики Haval Cool Dog

Китайский кроссовер Haval Cool Dog оснащают 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Максимальная скорость составляет 175 км/ч. Вскоре также появятся 2,0-литровый вариант и гибрид.

Haval Cool Dog, новый Haval Cool Dog, Haval Cool Dog 2022, кроссовер Haval, новый Haval
В отделке салона использована двухцветная искусственная кожа
Фото: autohome.com.cn

Хотя с виду Haval Cool Dog напоминает рамные внедорожники, на самом деле он является типичным кроссовером с несущим кузовом. Мало того, со старта он будет доступен только с передним приводом, а полноприводной вариант появится позже.

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