Брутальний дизайн і невисока ціна: представлений молодіжний кросовер від Great Wall (фото)

Haval Cool Dog виглядає як класичний позашляховик, хоч насправді є міським кросовером. Модель дебютує з бензиновим турбомотором, а потім з'явиться гібридна версія.

У Китаї показали новий Haval Cool Dog. Молодіжний кросовер від Great Wall надійде у продаж із липня за ціною від $18 тисяч, а 2024 року модель почнуть експортувати. Про це пише сайт Autohome.

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[ + – ] Кросовер коштує від $18 тисяч Фото: autohome.com.cn

Новий Haval Cool Dog — молодший брат моделі Dargo, яка вже продається в Україні. Тож він має всі шанси потрапити в нашу країну.

Кросовер практично не відрізняється від торішнього передсерійного концепту та приваблює агресивним кутастим дизайном із розширеними крилами, високими капотом і віконною лінією.

[ + – ] Спочатку модель буде доступна лише з переднім приводом Фото: autohome.com.cn

Габарити Haval Cool Dog 2022:

довжина — 4 520 мм;

ширина — 1 875 мм;

висота — 1 745 мм;

колісна база — 2 710 мм.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

А ось салон Haval Cool Dog виглядає стриманіше, ніж у прототипу. Кількість дисплеїв там зменшили із семи до двох. Спортивні сидіння розділені найвищим центральним тунелем. В обробці використана двокольорова штучна шкіра.

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Характеристики Haval Cool Dog

Китайський кросовер Haval Cool Dog оснащують 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 184 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Максимальна швидкість становить 175 км/год. Незабаром також з'являться 2,0-літровий варіант і гібрид.

[ + – ] В обробці салону використано двокольорову штучну шкіру Фото: autohome.com.cn

Хоча на вигляд Haval Cool Dog нагадує рамні позашляховики, насправді він є типовим кросовером із кузовом, що несе. Мало того, зі старту він буде доступний лише з переднім приводом, а повнопривідний варіант з'явиться пізніше.

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