Брутальний дизайн і невисока ціна: представлений молодіжний кросовер від Great Wall (фото)
Haval Cool Dog виглядає як класичний позашляховик, хоч насправді є міським кросовером. Модель дебютує з бензиновим турбомотором, а потім з'явиться гібридна версія.
У Китаї показали новий Haval Cool Dog. Молодіжний кросовер від Great Wall надійде у продаж із липня за ціною від $18 тисяч, а 2024 року модель почнуть експортувати. Про це пише сайт Autohome.
Новий Haval Cool Dog — молодший брат моделі Dargo, яка вже продається в Україні. Тож він має всі шанси потрапити в нашу країну.
Кросовер практично не відрізняється від торішнього передсерійного концепту та приваблює агресивним кутастим дизайном із розширеними крилами, високими капотом і віконною лінією.
Габарити Haval Cool Dog 2022:
- довжина — 4 520 мм;
- ширина — 1 875 мм;
- висота — 1 745 мм;
- колісна база — 2 710 мм.
А ось салон Haval Cool Dog виглядає стриманіше, ніж у прототипу. Кількість дисплеїв там зменшили із семи до двох. Спортивні сидіння розділені найвищим центральним тунелем. В обробці використана двокольорова штучна шкіра.Важливо
Характеристики Haval Cool Dog
Китайський кросовер Haval Cool Dog оснащують 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 184 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Максимальна швидкість становить 175 км/год. Незабаром також з'являться 2,0-літровий варіант і гібрид.
Хоча на вигляд Haval Cool Dog нагадує рамні позашляховики, насправді він є типовим кросовером із кузовом, що несе. Мало того, зі старту він буде доступний лише з переднім приводом, а повнопривідний варіант з'явиться пізніше.
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