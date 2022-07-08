В Израиле выпустят нестандартный электрокар-трансформер по цене от 12 500 евро (видео)

City Transformer CT-1 способен менять ширину, что позволит проезжать в узких местах. Запас хода электрокара составляет 180 км.

Стартап City Transformer готовит к производству первый израильский электромобиль CT-1. В 2024 году необычная модель должна поступить в продажу, а поможет наладить ее выпуск французская компания Segula Technologies. Подробности авто раскрыты на официальном сайте автопроизводителя.

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[ + – ] Двери СТ-1 поднимаются вверх

CT-1 – компактный 2,2-метровый электрокар для города. Это двухместная капсула на колесах с дверями, как у Lamborghini. У автомобиля есть очень нестандартная "фишка" — он способен менять ширину.

Колеса City Transformer CT-1 выполнены раздвижными. В обычном режиме авто достигает 1480 мм в ширину, однако при парковке или потребности протиснуться в узкое место колеса втягиваются в кузов и ширина уменьшается до 1000 мм.

[ + – ] Электрокар достигает всего 2,2 м в длину

В салоне пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Оснащение включает кондиционер, систему стабилизации и подушки безопасности.

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Израильский электромобиль CT-1 весит всего 590 кг. В обычном состоянии он может развить 90 км/ч, а в "узком" режиме – 45 км/ч. Запас хода составляет 180 км.

[ + – ] Конструкция автомобиля состоиз всего из 1500 деталей

Стоимость электрокара составляет 16 тыс. евро, но при предварительном заказе ее снизят до 12 500 евро. Авто обещает быть простым в производстве, ведь его конструкция насчитывает всего 1500 деталей тогда, как большинство современных авто состоят из 10 тыс. запчастей.

Ранее Фокус рассказывал про первый монгольский электромобиль. Это компактный и недорогой внедорожник.