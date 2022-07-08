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В Израиле выпустят нестандартный электрокар-трансформер по цене от 12 500 евро (видео)

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City Transformer CT-1, City Transformer, израильский электромобиль, городской электромобиль
City Transformer CT-1 создан для городских условиях

City Transformer CT-1 способен менять ширину, что позволит проезжать в узких местах. Запас хода электрокара составляет 180 км.

Стартап City Transformer готовит к производству первый израильский электромобиль CT-1. В 2024 году необычная модель должна поступить в продажу, а поможет наладить ее выпуск французская компания Segula Technologies. Подробности авто раскрыты на официальном сайте автопроизводителя.

City Transformer CT-1, City Transformer, израильский электромобиль, городской электромобиль
Двери СТ-1 поднимаются вверх

CT-1 – компактный 2,2-метровый электрокар для города. Это двухместная капсула на колесах с дверями, как у Lamborghini. У автомобиля есть очень нестандартная "фишка" — он способен менять ширину.

Колеса City Transformer CT-1 выполнены раздвижными. В обычном режиме авто достигает 1480 мм в ширину, однако при парковке или потребности протиснуться в узкое место колеса втягиваются в кузов и ширина уменьшается до 1000 мм.

City Transformer CT-1, City Transformer, израильский электромобиль, городской электромобиль
Электрокар достигает всего 2,2 м в длину

В салоне пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Оснащение включает кондиционер, систему стабилизации и подушки безопасности.

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Израильский электромобиль CT-1 весит всего 590 кг. В обычном состоянии он может развить 90 км/ч, а в "узком" режиме – 45 км/ч. Запас хода составляет 180 км.

Конструкция автомобиля состоиз всего из 1500 деталей

Стоимость электрокара составляет 16 тыс. евро, но при предварительном заказе ее снизят до 12 500 евро. Авто обещает быть простым в производстве, ведь его конструкция насчитывает всего 1500 деталей тогда, как большинство современных авто состоят из 10 тыс. запчастей.

Ранее Фокус рассказывал про первый монгольский электромобиль. Это компактный и недорогой внедорожник.