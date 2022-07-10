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Сеть супермаркетов Lidl выпустит электромобиль собственной разработки (фото)

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Lidl Elaris Finn, Elaris Finn, автомобиль Lidl, новый Elaris Finn, электромобиль Elaris Finn
Lidl Elaris Finn поступит в продажу с осени

Первый автомобиль от Lidl — компактный двухместный электрокар для города. В Европе модель будет доступна только в лизинг.

Крупная немецкая сеть супермаркетов Lidl открывает для себя новое направление деятельности – она займется продажами автомобилей под маркой Elaris. Дебютную модель предложат уже нынешней осенью, сообщает сайт Moto.pl.

Запас хода электрокара составляет 200 км
Запас хода электрокара составляет 200 км

Первый автомобиль Lidl назовут Elaris Finn. Его создали совместно с китайской компанией Jiangsu Jintan Changdanghu и именно она займется выпуском модели. Это небольшой городской электрокар, который по дизайну напоминает Smart и схож с ним по габаритам.

Lidl Elaris Finn, Elaris Finn, автомобиль Lidl, новый Elaris Finn, электромобиль Elaris Finn
В салоне установили цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей

Размеры Lidl Elaris Finn:

  • Длина — 2870 мм
  • Ширина — 1560 мм
  • Высота — 1570 мм
  • Колесная база — 1770 мм
Lidl Elaris Finn, Elaris Finn, автомобиль Lidl, новый Elaris Finn, электромобиль Elaris Finn
Длина Lidl Elaris Finn — менее трех метров

Салон Elaris Finn рассчитан на двоих пассажиров, а в багажнике поместятся несколько пакетов с покупками из супермаркета. Оснащение включает светодиодные фары, цифровую панель приборов, кондиционер, круиз-контроль, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и литые диски.

Электромотор мощностью 47,5 л. с. разгоняет авто весом 930 кг до 115 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 32 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 200 км.

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В Европе электрокар Lidl будут сдавать в лизинг на год за 222 евро в месяц. Однако если пробег превысит 10 000 км, то придется доплатить за каждый километр. А вот в Китае электромобиль будет продаваться за 23 900 евро.

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