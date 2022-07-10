Сеть супермаркетов Lidl выпустит электромобиль собственной разработки (фото)

Первый автомобиль от Lidl — компактный двухместный электрокар для города. В Европе модель будет доступна только в лизинг.

Крупная немецкая сеть супермаркетов Lidl открывает для себя новое направление деятельности – она займется продажами автомобилей под маркой Elaris. Дебютную модель предложат уже нынешней осенью, сообщает сайт Moto.pl.

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[ + – ] Запас хода электрокара составляет 200 км

Первый автомобиль Lidl назовут Elaris Finn. Его создали совместно с китайской компанией Jiangsu Jintan Changdanghu и именно она займется выпуском модели. Это небольшой городской электрокар, который по дизайну напоминает Smart и схож с ним по габаритам.

[ + – ] В салоне установили цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей

Размеры Lidl Elaris Finn:

Длина — 2870 мм

Ширина — 1560 мм

Высота — 1570 мм

Колесная база — 1770 мм

[ + – ] Длина Lidl Elaris Finn — менее трех метров

Салон Elaris Finn рассчитан на двоих пассажиров, а в багажнике поместятся несколько пакетов с покупками из супермаркета. Оснащение включает светодиодные фары, цифровую панель приборов, кондиционер, круиз-контроль, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и литые диски.

Электромотор мощностью 47,5 л. с. разгоняет авто весом 930 кг до 115 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 32 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 200 км.

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В Европе электрокар Lidl будут сдавать в лизинг на год за 222 евро в месяц. Однако если пробег превысит 10 000 км, то придется доплатить за каждый километр. А вот в Китае электромобиль будет продаваться за 23 900 евро.

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