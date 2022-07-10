Сеть супермаркетов Lidl выпустит электромобиль собственной разработки (фото)
Первый автомобиль от Lidl — компактный двухместный электрокар для города. В Европе модель будет доступна только в лизинг.
Крупная немецкая сеть супермаркетов Lidl открывает для себя новое направление деятельности – она займется продажами автомобилей под маркой Elaris. Дебютную модель предложат уже нынешней осенью, сообщает сайт Moto.pl.
Первый автомобиль Lidl назовут Elaris Finn. Его создали совместно с китайской компанией Jiangsu Jintan Changdanghu и именно она займется выпуском модели. Это небольшой городской электрокар, который по дизайну напоминает Smart и схож с ним по габаритам.
Размеры Lidl Elaris Finn:
- Длина — 2870 мм
- Ширина — 1560 мм
- Высота — 1570 мм
- Колесная база — 1770 мм
Салон Elaris Finn рассчитан на двоих пассажиров, а в багажнике поместятся несколько пакетов с покупками из супермаркета. Оснащение включает светодиодные фары, цифровую панель приборов, кондиционер, круиз-контроль, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и литые диски.
Электромотор мощностью 47,5 л. с. разгоняет авто весом 930 кг до 115 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 32 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 200 км.Важно
В Европе электрокар Lidl будут сдавать в лизинг на год за 222 евро в месяц. Однако если пробег превысит 10 000 км, то придется доплатить за каждый километр. А вот в Китае электромобиль будет продаваться за 23 900 евро.
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