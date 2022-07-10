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Мережа супермаркетів Lidl випустить електромобіль власної розробки (фото)

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Lidl Elaris Finn надійде у продаж з осені

Перший автомобіль від Lidl — компактний двомісний електрокар для міста. В Європі модель буде доступна лише в лізинг.

Велика німецька мережа супермаркетів Lidl відкриває собі новий напрямок діяльності — вона займеться продажами автомобілів під маркою Elaris. Дебютну модель запропонують уже восени, повідомляє сайт Moto.pl.

Запас ходу електрокара складає 200 км
Запас ходу електрокара складає 200 км

Перший автомобіль Lidl назвуть Elaris Finn. Його створили разом із китайською компанією Jiangsu Jintan Changdanghu і саме вона займеться випуском моделі. Це невеликий міський електрокар, який за дизайном нагадує Smart і схожий із ним за габаритами.

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У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей

Розміри Lidl Elaris Finn:

  • Довжина — 2870 мм
  • Ширина — 1560 мм
  • Висота — 1570 мм
  • Колісна база — 1770 мм
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Довжина Lidl Elaris Finn — менш як три метри

Салон Elaris Finn розрахований на двох пасажирів, а в багажнику помістяться кілька пакетів із покупками із супермаркету. Оснащення включає світлодіодні фари, цифрову панель приладів, кондиціонер, круїз-контроль, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний і литі диски.

Електродвигун потужністю 47,5 к. с. розганяє авто вагою 930 кг до 115 км/год. Акумуляторна батарея місткістю 32 кВт∙год забезпечує запас ходу 200 км.

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У Європі електрокар Lidl здаватимуть у лізинг на рік за 222 євро на місяць. Однак, якщо пробіг перевищить 10 000 км, то доведеться доплатити за кожен кілометр. А ось у Китаї електромобіль продаватиметься за 23 900 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що свій перший автомобіль готує репер Каньє Вест. це буде незвичайний електричний позашляховик.