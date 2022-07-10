Мережа супермаркетів Lidl випустить електромобіль власної розробки (фото)

Перший автомобіль від Lidl — компактний двомісний електрокар для міста. В Європі модель буде доступна лише в лізинг.

Велика німецька мережа супермаркетів Lidl відкриває собі новий напрямок діяльності — вона займеться продажами автомобілів під маркою Elaris. Дебютну модель запропонують уже восени, повідомляє сайт Moto.pl.

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[ + – ] Запас ходу електрокара складає 200 км

Перший автомобіль Lidl назвуть Elaris Finn. Його створили разом із китайською компанією Jiangsu Jintan Changdanghu і саме вона займеться випуском моделі. Це невеликий міський електрокар, який за дизайном нагадує Smart і схожий із ним за габаритами.

[ + – ] У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей

Розміри Lidl Elaris Finn:

Довжина — 2870 мм

Ширина — 1560 мм

Висота — 1570 мм

Колісна база — 1770 мм

[ + – ] Довжина Lidl Elaris Finn — менш як три метри

Салон Elaris Finn розрахований на двох пасажирів, а в багажнику помістяться кілька пакетів із покупками із супермаркету. Оснащення включає світлодіодні фари, цифрову панель приладів, кондиціонер, круїз-контроль, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний і литі диски.

Електродвигун потужністю 47,5 к. с. розганяє авто вагою 930 кг до 115 км/год. Акумуляторна батарея місткістю 32 кВт∙год забезпечує запас ходу 200 км.

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У Європі електрокар Lidl здаватимуть у лізинг на рік за 222 євро на місяць. Однак, якщо пробіг перевищить 10 000 км, то доведеться доплатити за кожен кілометр. А ось у Китаї електромобіль продаватиметься за 23 900 євро.

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