Мережа супермаркетів Lidl випустить електромобіль власної розробки (фото)
Перший автомобіль від Lidl — компактний двомісний електрокар для міста. В Європі модель буде доступна лише в лізинг.
Велика німецька мережа супермаркетів Lidl відкриває собі новий напрямок діяльності — вона займеться продажами автомобілів під маркою Elaris. Дебютну модель запропонують уже восени, повідомляє сайт Moto.pl.
Перший автомобіль Lidl назвуть Elaris Finn. Його створили разом із китайською компанією Jiangsu Jintan Changdanghu і саме вона займеться випуском моделі. Це невеликий міський електрокар, який за дизайном нагадує Smart і схожий із ним за габаритами.
Розміри Lidl Elaris Finn:
- Довжина — 2870 мм
- Ширина — 1560 мм
- Висота — 1570 мм
- Колісна база — 1770 мм
Салон Elaris Finn розрахований на двох пасажирів, а в багажнику помістяться кілька пакетів із покупками із супермаркету. Оснащення включає світлодіодні фари, цифрову панель приладів, кондиціонер, круїз-контроль, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний і литі диски.
Електродвигун потужністю 47,5 к. с. розганяє авто вагою 930 кг до 115 км/год. Акумуляторна батарея місткістю 32 кВт∙год забезпечує запас ходу 200 км.Важливо
У Європі електрокар Lidl здаватимуть у лізинг на рік за 222 євро на місяць. Однак, якщо пробіг перевищить 10 000 км, то доведеться доплатити за кожен кілометр. А ось у Китаї електромобіль продаватиметься за 23 900 євро.
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