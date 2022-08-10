Три колеса и съемные батареи: американцы готовят необычный электрокар за $10 000 (видео)

Трехколесный Nimbus One достигает всего 2,3 м в длину и весит 375 кг. В поворотах двухместный электрокар способен наклоняться подобно мотоциклу.

Американский стартап Nimbus начал прием заказов на свою первую модель One. Оригинальный трехколесный электромобиль сочетает в себе черты автомобиля и мотоцикла. Подробности авто раскрыты на официальном сайте бренда.

[ + – ] На одном стандартном паркоместе поместятся три Nimbus One

Nimbus One разрабатывали с 2019 года, причем основатель стартапа Лихан Нонг смог привлечь в проект 5,1 миллионов долларов инвестиций. Серийная модель уже прошла все испытания.

Электрический трицикл Nimbus One достигает всего 2,3 м в длину и 0,86 м в ширину. Столь компактные размеры позволяют на одно стандартном паркоместе поместить сразу три таких электрокара.

[ + – ] В салоне пассажир сидит за водителем

Nimbus One выглядит, как капсула на колесах. Кузов выполнен из стали и прочного пластика и весит всего 375 кг.

В салоне пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. В Nimbus One установлены стандартные руль, педали и даже подушка безопасности, а показания приборов выведены на специальный планшет.

[ + – ] Ширина Nimbus One — всего 0,86 м

Мощность мотора Nimbus One пока не раскрывают, но известно, что электрокар может развить 80 км/ч и разгоняется до 50 км/ч за 3 с. В поворотах он кренится подобно мотоциклу: кузов может наклоняться на угол в 33°, а система стабилизации следит, чтобы Nimbus не перевернулся.

[ + – ] Электрический трицикл разгоняется до 80 км/ч

Две батареи общей емкостью 9 кВт∙ч обеспечивают запас хода в 150 км. Зарядить их можно за 5,5 часа, причем это можно сделать даже в домашних условиях — батареи легко извлекаются из авто.

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Производство электрокара стартует в сентябре 2023 года, но его заказать можно уже сейчас, внеся предоплату в 100 долларов. Цена Nimbus One составит всего $10 000, также его можно будет взять в лизинг за 200 долларов в месяц.

Ранее Фокус рассказывал про недорогие электромобили Geely за $20 000. Их запас хода составляет 600 км.