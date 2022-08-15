Ретро-дизайн и отделка золотом: самый дорогой Bentley показали до презентации (видео)

Эксклюзивный Bentley Mulliner Batur выпустят небольшой серией для постоянных клиентов британской марки. Стоимость автомобиля может превысить 2 миллиона долларов.

Опубликованы первые тизеры Bentley Mulliner Batur. Лимитированное роскошное купе официально презентуют 21 августа на шоу ретро-авто в Калифорнии. Об этом сообщает официальный сайт Bentley.

Новый Bentley Mulliner Batur станет самым дорогим автомобилем в истории британской марки. Его стоимость не разглашают, но она наверняка превысит 2 миллиона долларов. Именно столько стоил предшественник Batur — эксклюзивный кабриолет Bentley Mulliner Bacalar. Скорее всего, автомобили распродадут давним клиентам Bentley.

[ + – ] Автомобиль выпустят ограниченной серией Фото: Bentley

Обе модели создали в ателье Mulliner, которое еще с 30-х годов прошлого века отвечает за создание самых редких и роскошных Bentley. Оно традиционно использует эксклюзивные материалы отделки, поэтому в салоне Batur наряду с дорогими кожей и деревом можно встретить и 18-каратное золото.

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Судя по тизерам, Bentley Mulliner Batur выполнен в традиционном для марки ретро-стиле. У него широкая решетка радиатора, большие овальные фары и элегантная линия крыши.

[ + – ] Bentley Mulliner Batur оснастят двигателем мощностью свыше 650 л. с.

Характеристики Bentley Mulliner Batur не разглашают, но известно, что купе будет построено на платформе модели Continental GT и получит 6,0-литровый турбированный W12 мощностью свыше 650 л. с. Кроме того, заявлено, что у авто будет отличная управляемость.

Ранее Фокус сообщал, что в подразделении Mulliner вернули в производство легендарный Bentley Speed Six 1929 года. Классическую модель воссоздали до малейших деталей.