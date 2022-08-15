Ретро-дизайн і оздоблення золотом: найдорожчий Bentley показали до презентації (відео)

Ексклюзивний Bentley Mulliner Batur випустять невеликою серією для постійних клієнтів британської марки. Вартість автомобіля може перевищити 2 мільйони доларів.

Опубліковано перші тизери Bentley Mulliner Batur. Лімітоване розкішне купе офіційно презентують 21 серпня на ретро-авто шоу в Каліфорнії. Про це повідомляє офіційний вебсайт Bentley.

Новий Bentley Mulliner Batur стане найдорожчим автомобілем в історії британської марки. Його вартість не розголошують, але вона, напевно, перевищить 2 мільйони доларів. Саме стільки коштував попередник Batur — ексклюзивний кабріолет Bentley Mulliner Bacalar. Швидше за все, автомобілі розпродадуть давнім клієнтам Bentley.

[ + – ] Автомобіль випустять обмеженою серією Фото: Bentley

Обидві моделі створили в ательє Mulliner, яке ще з 30-х років минулого століття відповідає за створення найрідкісніших і найрозкішніших Bentley. Воно традиційно використовує ексклюзивні оздоблювальні матеріали, тому в салоні Batur поряд із дорогими шкірою та деревом можна зустріти й 18-каратне золото.

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Судячи з тизерів, Bentley Mulliner Batur виконаний у традиційному для марки ретро-стилі. У нього широкі ґрати радіатора, великі овальні фари й елегантна лінія даху.

[ + – ] Bentley Mulliner Batur оснастять двигуном потужністю понад 650 к. с.

Характеристики Bentley Mulliner Batur не розголошують, але відомо, що купе буде побудовано на платформі моделі Continental GT і отримає 6,0-літровий турбований W12 потужністю понад 650 к. с. Крім того, заявлено, що в авто буде відмінна керованість.

Раніше Фокус повідомляв, що в підрозділі Mulliner повернули у виробництво легендарний Bentley Speed Six 1929 року. Класичну модель відтворили до найменших деталей.