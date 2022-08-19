Ретро-стиль и 1200 сил: первый электромобиль Maserati рассекретили до премьеры (фото)

Maserati Gran Turismo Folgore — электрическая версия нового туристического купе. Автомобиль получил четыре мотора общей мощностью 1200 л. с.

В США заметили новый Maserati Gran Turismo. Спорткар привезли для закрытой презентации в Калифорнии, а вот полноценная премьера модели состоится только в начале 2023 года. Фото новой модели опубликовало издание Autocar.

Купе Maserati Gran Turismo выполнено в традиционном для итальянской марки ретро-стиле. У него элегантный силуэт с длинным капотом и изогнутой крышей. Сохранена и фирменная "пасть" решетки радиатора, а с ней сочетаются узкие светодиодные фары.

[ + – ] Автомобиль сохраняет знакомый элегантный дизайн Фото: Autocar

В Калифорнии засняли электромобиль Maserati Gran Turismo Folgore. Он станет первой электрической моделью марки. Ранее стало известно, что купе получит четыре мотора суммарной мощностью около 1200 л. с. Спорткар сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать свыше 300 км/ч.

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Аккумуляторная батарея емкостью 105 кВт∙ч позволит проехать свыше 550 км без подзарядки. Эту же батарею получит и электрический кроссовер Maserati Grecale Folgore.

[ + – ] Широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с узкими фарами Фото: Autocar

От бензиновой версии Maserati Gran Turismo не отказались – она останется в линейке. Купе оснастят 3,0-литровым турбированным V6 мощностью около 600 л. с. от суперкара Maserati MC20.

Ранее Фокус сообщал, что Maserati откажутся от производства одной из самых известных своих моделей.