Ретро-стиль та 1200 сил: перший електромобіль Maserati розсекретили до прем'єри (фото)

Maserati Gran Turismo Folgore — електрична версія нового туристичного купе. Автомобіль отримав чотири мотори загальною потужністю 1200 к. с.

У США помітили новий Maserati Gran Turismo. Спорткар привезли для закритої презентації у Каліфорнії, а ось повноцінна прем'єра моделі відбудеться лише на початку 2023 року. Фото нової моделі опублікувало видання Autocar.

Купе Maserati Gran Turismo виконане у традиційному для італійської марки ретро-стилі. У нього елегантний силует з довгим капотом та вигнутим дахом. Збережена і фірмова "паща" решітки радіатора, а з нею поєднуються вузькі світлодіодні фари.

[ + – ] Автомобіль зберігає знайомий елегантний дизайн Фото: Autocar

У Каліфорнії зняли електромобіль Maserati Gran Turismo Folgore. Він стане першою електричною моделлю марки. Раніше стало відомо, що купе отримає чотири мотори сумарною потужністю близько 1200 к. с. Спорткар зможе розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвиватиме понад 300 км/год.

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Акумуляторна батарея місткістю 105 кВт∙год дозволить проїхати понад 550 км без підзарядки. Цю ж батарею отримає й електричний кросовер Maserati Grecale Folgore.

[ + – ] Широка "паща" решітки радіатора поєднується з вузькими фарами Фото: Autocar

Від бензинової версії Maserati Gran Turismo не відмовилися — вона залишиться у лінійці. Купе оснастять 3,0-літровим турбованим V6 потужністю близько 600 к. с. від суперкара Maserati MC20.

Раніше Фокус повідомляв, що Maserati відмовляться від виробництва однієї з найвідоміших своїх моделей.