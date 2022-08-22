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Авто

Украинцы за 2022 год импортировали авто на $1,7 миллиарда: какие машины везут и откуда

Продажи новых автомобилей, продажи авто в Украине, импорт авто, импорт новых авто, самые популярные авто
Фото: РБК | Новые авто составляют всего 6% импорта в Украину

За первое полугодие в Украину импортировали более 300 тыс. машин. Свыше 90% ввезенных в нашу страну автомобилей — подержанные.

За первое полугодие 2022 года в Украину ввезли 304 083 легковых автомобиля. Их суммарная стоимость составляет 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на данные Госстата.

Из этого количества лишь 6% (18 323 авто) были новыми – их закупка суммарно обошлась в 363,3 млн. долларов. Больше всего машин ввезли из Китая (6710 шт.), Японии (2382 шт.) и Румынии (1476 шт.). Лидером в сегменте является Renault Duster румынской сборки.

Продажи новых автомобилей, продажи авто в Украине, импорт авто, импорт новых авто, самые популярные авто
Renault Duster — лидер в сегменте новых авто
Фото: Renault

ТОП-3 популярных новых авто в Украине:

  1. Renault Duster
  2. Toyota RAV4
  3. Skoda Kodiaq

Авто с пробегом ввезли 285 760 машин (94% всего импорта) на сумму свыше $1,3 миллиарда. Чаще всего пригоняли б/у авто из Германии (118 758 шт.), Франции (31 206 шт.) и Польши (20 715 шт.).

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Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки (статистика)
Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки (статистика)

Импорт авто из США практически прекратился во время войны. Традиционно наибольшим спросом среди украинцев пользуются подержанные Volkswagen.

Продажи новых автомобилей, продажи авто в Украине, импорт авто, импорт новых авто, самые популярные авто
Volkswagen Passat сохраняет лидерство среди авто с пробегом
Фото: Volkswagen

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:

  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Renault Megane

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые и подержанные электромобили в Украине. Среди электрокаров также преобладают авто с пробегом.