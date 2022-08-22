Украинцы за 2022 год импортировали авто на $1,7 миллиарда: какие машины везут и откуда

За первое полугодие в Украину импортировали более 300 тыс. машин. Свыше 90% ввезенных в нашу страну автомобилей — подержанные.

За первое полугодие 2022 года в Украину ввезли 304 083 легковых автомобиля. Их суммарная стоимость составляет 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на данные Госстата.

Из этого количества лишь 6% (18 323 авто) были новыми – их закупка суммарно обошлась в 363,3 млн. долларов. Больше всего машин ввезли из Китая (6710 шт.), Японии (2382 шт.) и Румынии (1476 шт.). Лидером в сегменте является Renault Duster румынской сборки.

[ + – ] Renault Duster — лидер в сегменте новых авто Фото: Renault

ТОП-3 популярных новых авто в Украине:

Renault Duster Toyota RAV4 Skoda Kodiaq

Авто с пробегом ввезли 285 760 машин (94% всего импорта) на сумму свыше $1,3 миллиарда. Чаще всего пригоняли б/у авто из Германии (118 758 шт.), Франции (31 206 шт.) и Польши (20 715 шт.).

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Импорт авто из США практически прекратился во время войны. Традиционно наибольшим спросом среди украинцев пользуются подержанные Volkswagen.

[ + – ] Volkswagen Passat сохраняет лидерство среди авто с пробегом Фото: Volkswagen

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Renault Megane

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые и подержанные электромобили в Украине. Среди электрокаров также преобладают авто с пробегом.