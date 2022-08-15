Какие б/у авто чаще всего ввозили украинцы для бесплатной растаможки (статистика)
Как правило, в Украину для бесплатной растаможки пригоняли авто стоимостью менее $6000. Среди них есть и модели премиум-класса, но нет кроссоверов.
С апреля по июнь во время действия бесплатной растаможки в Украину ввезли 237 тыс. б/у авто. Из них 225 тысяч — легковые модели. Об этом свидетельствует статистика Auto.ria.
Подавляющее большинство пригнанных машин — недорогие: 83% авто стоят до 6000 долларов. Наибольшей популярностью пользовались Volkswagen — их доля составила 44%. На втором месте — Renault (18,3%), а на третьем — Opel (17,4%).
Самые популярные б/у авто в Украине — Volkswagen Passat и Golf, поэтому именно их ввезли больше всего. Третье место — у Skoda Octavia. Примечательно, что среди лидеров нет кроссоверов, но зато есть старые модели премиум-сегмента от Audi, BMW и Mercedes-Benz.
ТОП-15 авто, пригнанных для бесплатной растаможки в 2022 году:
- Volkswagen Passat – ввезено 12 270 авто (средняя цена – $6800);
- Volkswagen Golf – 10 630 ($4400);
- Skoda Octavia – 7660 ($5800);
- Renault Megane – 5570 ($5000);
- Volkswagen Touran – 5280 ($5600);
- Renault Scenic – 5190 ($4800);
- Audi A4 – 4970 ($6800);
- Opel Zafira – 4700 ($5500);
- Opel Astra – 4610 ($4700);
- Audi A6 – 4670 ($7900);
- Ford Focus – 4540 ($5600);
- BMW 3 Series – 3700 ($5200);
- Mercedes-Benz E-Class – 3170 ($6900);
- BMW 5 Series – 2870 ($7700);
- Skoda Fabia – 2860 ($4300).
Ранее Фокус сообщал, что в июле после отмены бесплатной растаможки продажи б/у авто резко уменьшились.