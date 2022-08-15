Які вживані авто найчастіше ввозили українці для безкоштовного розмитнення (статистика)

Як правило, в Україну для безплатного розмитнення приганяли авто вартістю менше $6000. Серед них є моделі преміум-класу, але немає кросоверів.

Із квітня до червня під час дії безплатного розмитнення в Україну ввезли 237 тис. уживаних авто. З них 225 тисяч — легкові моделі. Про це свідчить статистика Auto.

Переважна більшість пригнаних машин недорогі: 83% авто коштують до 6000 доларів. Найбільшою популярністю користувалися Volkswagen — їхня частка склала 44%. На другому місці — Renault (18,3%), а на третьому — Opel (17,4%).

[ + – ] Майже половина розмитнених авто — Volkswagen Фото: auto.ria.com

Найпопулярніші вживані авто в Україні — Volkswagen Passat і Golf, тому саме їх завезли найбільше. Третє місце — у Skoda Octavia. Примітно, що серед лідерів немає кросоверів, але є старі моделі преміум-сегменту від Audi, BMW і Mercedes-Benz.

ТОП-15 авто, пригнаних для безкоштовної розмитнення у 2022 році:

Volkswagen Passat — завезено 12 270 авто (середня ціна — $6800); Volkswagen Golf — 10 630 ($4400); Skoda Octavia — 7660 ($5800); Renault Megane — 5570 ($5000); Volkswagen Touran — 5280 ($5600); Renault Scenic — 5190 ($4800); Audi A4 — 4970 ($6800); Opel Zafira — 4700 ($5500); Opel Astra — 4610 ($4700); Audi A6 — 4670 ($7900); Ford Focus — 4540 ($5600); BMW 3 Series — 3700 ($5200); Mercedes-Benz E-Class — 3170 ($6900); BMW 5 Series — 2870 ($7700); Skoda Fabia — 2860 ($4300).

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Як змінилися ціни на вживані авто в Україні після скасування безкоштовного розмитнення

Раніше Фокус повідомляв, що в липні після скасування безплатного розмитнення продаж уживаних авто різко зменшився.