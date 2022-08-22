Українці за 2022 рік імпортували авто на $1,7 мільярда: які машини везуть і звідки

За перше півріччя в Україну імпортували понад 300 тисяч машин. Понад 90% ввезених до нашої країни автомобілів — уживані.

За перше півріччя 2022 року в Україну ввезли 304 083 легкові автомобілі. Їхня сумарна вартість становить 1,7 мільярда доларів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", посилаючись на дані Держстату.

З цієї кількості лише 6% (18 323 авто) були новими — їх закупівля сумарно обійшлася в 363,3 млн доларів. Найбільше машин ввезли з Китаю (6 710 шт.), Японії (2 382 шт.) та Румунії (1 476 шт.). Лідером у сегменті є Renault Duster румунської збірки.

[ + – ] Renault Duster — лідер у сегменті нових авто Фото: Renault

ТОП 3 популярних нових авто в Україні:

Renault Duster Toyota RAV4 Skoda Kodiaq

Авто з пробігом ввезли 285 760 машин (94% всього імпорту) на суму понад 1,3 мільярда доларів. Найчастіше приганяли авто з Німеччини (118 758 шт.), Франції (31 206 шт.) та Польщі (20 715 шт.).

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Імпорт авто із США практично припинився під час війни. Традиційно найбільший попит серед українців мають Volkswagen.

[ + – ] Volkswagen Passat зберігає лідерство серед авто з пробігом Фото: Volkswagen

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Renault Megane

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