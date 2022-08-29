Новый британский электрокар станет конкурентом Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)

Электрический внедорожник Munro EV создан для экстремальных условий эксплуатации. Он способен преодолевать броды глубиной до метра и буксировать 3,5-тонный прицеп.

Молодая компания Munro Vehicles из Шотландии презентовала свою первую модель. Внедорожник Munro EV станет электрической альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Подробности авто раскрыли на сайте Autocar.

[ + – ] Munro EV может буксировать прицеп весом 3,5 тонны Фото: Autocar

Электромобиль Munro EV поступит в производство с 2023 года. Модель планируют собирать для Европы и Америки: половина выпущенных авто будет с правым рулем, а другая половина – с левым. Цена стартует примерно с $75 000.

[ + – ] Электрокар создан для тяжелого бездорожья Фото: Autocar

Munro EV отличается простым угловатым дизайном с вертикальными стойками крыши и короткими свесами. В основе авто лежит стальная рама, а кузовные панели выполнены из алюминия. Грузоподъемность составляет 1000 кг, еще 3,5 тонны можно буксировать на прицепе.

[ + – ] Запас хода Munro EV составляет 270 км Фото: Autocar

Салон Munro EV получился очень простым. У авто минимум отделки, а крупные кнопки удобно нажимать в рабочих перчатках. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

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Британский электромобиль получил два мотора суммарной мощностью 380 л. с. и батарею на 80 кВт∙ч. Его запас хода составляет 270 км, а зарядиться на 80% в быстром режиме можно всего за 36 минут.

[ + – ] Салон электрокара довольно-таки простой Фото: Autocar

Munro EV хорошо подготовлен к бездорожью. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Высокий клиренс позволяет форсировать метровые броды, а длинноходая подвеска призвана справляться с ухабами.

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