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Авто

Новый британский электрокар станет конкурентом Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)

Munro EV, Munro Vehicles, электрический внедорожник, британский внедорожник, британский электромобиль
Фото: Autocar | Munro EV поступит в производство с 2023 года

Электрический внедорожник Munro EV создан для экстремальных условий эксплуатации. Он способен преодолевать броды глубиной до метра и буксировать 3,5-тонный прицеп.

Молодая компания Munro Vehicles из Шотландии презентовала свою первую модель. Внедорожник Munro EV станет электрической альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Подробности авто раскрыли на сайте Autocar.

Munro EV, Munro Vehicles, электрический внедорожник, британский внедорожник, британский электромобиль
Munro EV может буксировать прицеп весом 3,5 тонны
Фото: Autocar

Электромобиль Munro EV поступит в производство с 2023 года. Модель планируют собирать для Европы и Америки: половина выпущенных авто будет с правым рулем, а другая половина – с левым. Цена стартует примерно с $75 000.

Munro EV, Munro Vehicles, электрический внедорожник, британский внедорожник, британский электромобиль
Электрокар создан для тяжелого бездорожья
Фото: Autocar

Munro EV отличается простым угловатым дизайном с вертикальными стойками крыши и короткими свесами. В основе авто лежит стальная рама, а кузовные панели выполнены из алюминия. Грузоподъемность составляет 1000 кг, еще 3,5 тонны можно буксировать на прицепе.

Munro EV, Munro Vehicles, электрический внедорожник, британский внедорожник, британский электромобиль
Запас хода Munro EV составляет 270 км
Фото: Autocar

Салон Munro EV получился очень простым. У авто минимум отделки, а крупные кнопки удобно нажимать в рабочих перчатках. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

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Британский электромобиль получил два мотора суммарной мощностью 380 л. с. и батарею на 80 кВт∙ч. Его запас хода составляет 270 км, а зарядиться на 80% в быстром режиме можно всего за 36 минут.

Munro EV, Munro Vehicles, электрический внедорожник, британский внедорожник, британский электромобиль
Салон электрокара довольно-таки простой
Фото: Autocar

Munro EV хорошо подготовлен к бездорожью. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Высокий клиренс позволяет форсировать метровые броды, а длинноходая подвеска призвана справляться с ухабами.

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