Самый дорогой Range Rover в истории бросит вызов Bentley и Rolls-Royce (фото)

Роскошный Range Rover SV Carmel Edition выпустят лимитированной серией. Салон внедорожника отделан дорогой кожей, а оснащение включает холодильник и набор дорогих клюшек для гольфа.

Линейку новейшего Range Rover 2022 пополнила ультраэксклюзивная топовая версия SV Carmel Edition. Это самая дорогая модель в истории Land Rover – ее стоимость достигает $345 000. Об этом сообщает официальный сайт британского бренда.

За основу взяли длиннобазый 5,2-метровый вариант Range Rover. С виду SV Carmel Edition почти ничем не отличается от обычного внедорожника – его выдают разве что особые 23-дюймовые диски и окраска карамельного цвета. Ночью диодные лампы подсвечивают землю вокруг авто.

[ + – ] Внедорожник получил особые 23-дюймовые диски Фото: Land Rover

Основные изменения произошли в салоне. Передние сиденья обшиты дорогой синей кожей с вышивкой, а задние — карамельной. Кроме того, появились вставки из белой керамики и мозаика.

[ + – ] Передние сиденья отделаны синей кожей, а задние — карамельной Фото: Land Rover

Автомобиль четырехместный — на втором ряду установлены два отдельных кресла с электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Разделяет их консоль с холодильником и выдвижными (с помощью электропривода) столиками и подстаканниками.

[ + – ] Столики задних пассажиров раскладываются с помощью электропривода Фото: Land Rover

Новый Range Rover SV Carmel Edition оснащают исключительно 4,4-литровым 530-сильным V8 твин-турбо производства BMW и 8-ступенчатой автоматической КПП. За комфорт отвечает пневмоподвеска.

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Всего выпустят только 17 Range Rover SV Carmel Edition, а его конкурентами станут Aston Martin DBX, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. В комплекте к каждому авто идет два набора дорогих клюшек для гольфа.

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