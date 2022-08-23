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Авто

Найдорожчий Range Rover в історії кине виклик Bentley та Rolls-Royce (фото)

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Фото: Land Rover | Range Rover SV Carmel Edition коштує 345 000 доларів

Розкішний Range Rover SV Carmel Edition випустять лімітованою серію. Салон позашляховика оброблений дорогою шкірою, а оснащення враховує холодильник і набір дорогих ключок для гольфу.

Лінійку нового Range Rover 2022 поповнила ультраексклюзивна топова версія SV Carmel Edition. Це найдорожча модель в історії Land Rover — її вартість сягає $345 000. Про це повідомляє офіційний сайт британського бренду.

За основу взяли довгобазий 5,2-метровий варіант Range Rover. На вигляд SV Carmel Edition майже нічим не відрізняється від звичайного позашляховика — його видають хіба що особливі 23-дюймові диски та забарвлення карамельного кольору. Вночі діодні лампи підсвічують землю довкола авто.

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Позашляховик отримав спеціальні 23-дюймові диски
Фото: Land Rover

Основні зміни відбулися у салоні. Передні сидіння обшиті дорогою синьою шкірою з вишивкою, а задні — карамельною. Крім того, з'явилися вставки з білої кераміки та мозаїки.

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Передні сидіння оздоблені синьою шкірою, а задні – карамельною
Фото: Land Rover

Автомобіль чотиримісний — на другому ряду встановлені два окремі крісла з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією і масажем. Розділяє їх консоль з холодильником і висувними (за допомогою електроприводу) столиками та підсклянниками.

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Столики задніх пасажирів розкладаються за допомогою електроприводу
Фото: Land Rover

Новий Range Rover SV Carmel Edition оснащують виключно 4,4-літровим 530-сильним V8 твін-турбо виробництва BMW та 8-ступінчастою автоматичною КПП. За комфорт відповідає пневмопідвіска.

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Усього випустять лише 17 Range Rover SV Carmel Edition, а його конкурентами стануть Aston Martin DBX, Bentley Bentayga та Rolls-Royce Cullinan. У комплекті до кожного авто йде два набори дорогих ключок для гольфу.

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