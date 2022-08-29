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Авто

Новий британський електрокар стане конкурентом Jeep Wrangler та Land Rover Defender (фото)

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Фото: Autocar | Munro EV надійде у виробництво з 2023 року

Електричний позашляховик Munro EV призначений для екстремальних умов експлуатації. Він здатний долати броди глибиною до метра та буксирувати 3,5-тонний причіп.

Молода компанія Munro Vehicles із Шотландії презентувала свою першу модель. Позашляховик Munro EV стане електричною альтернативою Jeep Wrangler та Land Rover Defender. Подробиці авто розкрили на сайті Autocar.

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Munro EV може буксирувати причіп вагою 3,5 тонни
Фото: Autocar

Електромобіль Munro EV надійде у виробництво з 2023 року. Модель планують збирати для Європи та Америки: половина випущених авто буде з правим кермом, а інша — з лівим. Ціна стартує приблизно із $75 000.

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Електрокар створений для важкого бездоріжжя
Фото: Autocar

Munro EV відрізняється простим незграбним дизайном з вертикальними стійками даху та короткими звисами. В основі авто лежить сталева рама, а кузовні панелі виготовлені з алюмінію. Вантажопідйомність складає 1000 кг, ще 3,5 тонни можна буксирувати на причепі.

Munro EV, Munro Vehicles, електричний позашляховик, британський позашляховик, британський електромобіль
Запас ходу Munro EV складає 270 км
Фото: Autocar

Салон Munro EV вийшов дуже простим. В авто мінімум обробки, а великі кнопки зручно натискати в робочих рукавичках. Показники приладів виведені на невеликий дисплей.

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Британський електромобіль отримав два двигуни сумарною потужністю 380 к. с. та батарею на 80 кВт∙год. Його запас ходу становить 270 км, а зарядитися на 80% у швидкому режимі можна лише за 36 хвилин.

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Салон електрокара досить простий
Фото: Autocar

Munro EV добре підготовлений до бездоріжжя. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Високий кліренс дозволяє форсувати метрові броди, а довгохода підвіска покликана справлятися з вибоїнами.

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