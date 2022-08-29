Новий британський електрокар стане конкурентом Jeep Wrangler та Land Rover Defender (фото)

Електричний позашляховик Munro EV призначений для екстремальних умов експлуатації. Він здатний долати броди глибиною до метра та буксирувати 3,5-тонний причіп.

Молода компанія Munro Vehicles із Шотландії презентувала свою першу модель. Позашляховик Munro EV стане електричною альтернативою Jeep Wrangler та Land Rover Defender. Подробиці авто розкрили на сайті Autocar.

[ + – ] Munro EV може буксирувати причіп вагою 3,5 тонни Фото: Autocar

Електромобіль Munro EV надійде у виробництво з 2023 року. Модель планують збирати для Європи та Америки: половина випущених авто буде з правим кермом, а інша — з лівим. Ціна стартує приблизно із $75 000.

[ + – ] Електрокар створений для важкого бездоріжжя Фото: Autocar

Munro EV відрізняється простим незграбним дизайном з вертикальними стійками даху та короткими звисами. В основі авто лежить сталева рама, а кузовні панелі виготовлені з алюмінію. Вантажопідйомність складає 1000 кг, ще 3,5 тонни можна буксирувати на причепі.

[ + – ] Запас ходу Munro EV складає 270 км Фото: Autocar

Салон Munro EV вийшов дуже простим. В авто мінімум обробки, а великі кнопки зручно натискати в робочих рукавичках. Показники приладів виведені на невеликий дисплей.

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Британський електромобіль отримав два двигуни сумарною потужністю 380 к. с. та батарею на 80 кВт∙год. Його запас ходу становить 270 км, а зарядитися на 80% у швидкому режимі можна лише за 36 хвилин.

[ + – ] Салон електрокара досить простий Фото: Autocar

Munro EV добре підготовлений до бездоріжжя. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Високий кліренс дозволяє форсувати метрові броди, а довгохода підвіска покликана справлятися з вибоїнами.

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