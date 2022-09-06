В Украине резко упал спрос на б/у авто: какие модели продолжают покупать
После отмены бесплатной растаможки импорт подержанных автомобилей в Украину резко снизился. Тем не менее, авто с пробегом покупают в шесть раз больше, чем новых машин.
За август в Украине первую регистрацию прошли 16,6 тыс. авто с пробегом. Это на 64% меньше, чем в июле и сразу в три раза меньше, чем в августе 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Подобный результат был ожидаемым, ведь после отмены бесплатной растаможки импорт б/у авто в Украину резко сократился. В июле показатели были лучше, ведь еще доезжали те, кто из-за очередей не успел растаможить автомобиль бесплатно. Тем не менее, подержанных машин все равно покупают почти в шесть раз больше, чем новых.
Названы и самые популярные б/у авто в Украине за август. Традиционно наибольшим спросом пользуются модели марки Volkswagen.
ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине за август 2022 года:
- Volkswagen Golf – 987 авто
- Renault Megane – 841
- Volkswagen Passat – 773
- Skoda Octavia – 499
- Ford Focus – 482
Всего с января по август впервые поставили на учет почти 327 тыс. авто с пробегом. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и сразу в 13,4 раза больше, чем новых машин за это же время.
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