В Украине резко упал спрос на б/у авто: какие модели продолжают покупать

После отмены бесплатной растаможки импорт подержанных автомобилей в Украину резко снизился. Тем не менее, авто с пробегом покупают в шесть раз больше, чем новых машин.

За август в Украине первую регистрацию прошли 16,6 тыс. авто с пробегом. Это на 64% меньше, чем в июле и сразу в три раза меньше, чем в августе 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Подобный результат был ожидаемым, ведь после отмены бесплатной растаможки импорт б/у авто в Украину резко сократился. В июле показатели были лучше, ведь еще доезжали те, кто из-за очередей не успел растаможить автомобиль бесплатно. Тем не менее, подержанных машин все равно покупают почти в шесть раз больше, чем новых.

[ + – ] Лидером августа является Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Названы и самые популярные б/у авто в Украине за август. Традиционно наибольшим спросом пользуются модели марки Volkswagen.

ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине за август 2022 года:

Volkswagen Golf – 987 авто Renault Megane – 841 Volkswagen Passat – 773 Skoda Octavia – 499 Ford Focus – 482

Всего с января по август впервые поставили на учет почти 327 тыс. авто с пробегом. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и сразу в 13,4 раза больше, чем новых машин за это же время.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные б/у авто из Германии за 2022 год.