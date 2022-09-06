В Україні різко впав попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати

Після скасування безплатного розмитнення імпорт старих автомобілів в Україну різко знизився. Проте авто з пробігом купують у шість разів більше, ніж нових машин.

За серпень в Україні першу реєстрацію пройшли 16,6 тисячі авто з пробігом. Це на 64% менше, ніж у липні й одразу втричі менше, ніж у серпні 2021 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Такий результат очікуваний, адже після скасування безплатного розмитнення імпорт вживаного авто в Україну різко скоротився. У липні показники були кращими, адже ще доїжджали ті, хто через черги не встиг розмитнити автомобіль безплатно. З усім тим, уживаних машин все одно купують майже вшестеро більше, ніж нових.

[ + – ] Лідером серпня є Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Названі й найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень. Традиційно найбільший попит мають моделі марки Volkswagen.

ТОП 5 найпопулярніших авто в Україні за серпень 2022 року:

Volkswagen Golf — 987 авто Renault Megane — 841 Volkswagen Passat — 773 Skoda Octavia — 499 Ford Focus — 482

Усього з січня до серпня вперше поставили на облік майже 327 тис. авто з пробігом. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року і одразу в 13,4 раза більше, ніж нових машин за цей час.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто з Німеччини за 2022 рік.