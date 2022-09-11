Знаменитый мотоцикл Yamaha более 40 лет простоял в заводской упаковке (видео)

Первый владелец Yamaha SR500 1981 года по неизвестным причинам не стал его распаковывать после покупки. Мотоцикл идеально сохранился и выглядит как новый.

В США обнаружили интересную находку – классический мотоцикл Yamaha SR500 1981 года с нулевым пробегом. Он не только не выезжал на дороги, но даже остался в заводской упаковке. Об этом сообщает сайт аукциона Bring a Trailer.

[ + – ] Мотоцикл хранится в заводской картонной упаковке Фото: Bring a Trailer

Yamaha SR500 купили в 1981 году в Детройте, но по неизвестной причине не стали распаковывать. Он так и остался запечатанным в полиэтилене внутри картонной коробки.

[ + – ] Yamaha SR500 1981 года Фото: Yamaha

Недавно байк Yamaha нашли и продали дилеру ретро-авто, а тот, в свою очередь, выставил его на аукцион. За него удалось выручить 12 000 долларов – в 2-3 раза больше, чем за SR500 с пробегом.

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Естественно, запакованный мотоцикл идеально сохранился и выглядит, будто только сошел с конвейера. Сквозь полиэтилен видно, что он серебристого цвета, а переднее колесо откручено (мотоциклы часто продают в таком виде).

[ + – ] Yamaha SR500 продали на аукционе за 12 000 долларов

Yamaha SR500 – знаменитая модель-долгожитель, ведь с небольшими изменениями ее выпускали с 1978 по 2021 годы. Мотоцикл оснащен 500-кубовым 31-сильным мотором и способен развить 146 км/ч. Для начала 80-х он был довольно быстрым и весьма современным – имел уже дисковые тормоза и регулируемые амортизаторы.

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