Растаможка авто в Украине: на сколько пополнился дорожний фонд после возврата пошлин

Замглавы налогового комитета Рады Ярослав Железняк рассказал, как акцизы и пошлины за растаможку автомобилей пополняют дорожный фонд Украины.

В июле и августе 2022 года, после отмены "нулевой растаможки", дорожный фонд получил 1,95 млрд грн с акцизов и пошлин на авто. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

В частности, в июле поступило 286,1 млн грн акциза и 482,3 млн грн – пошлин. В августе показатели были на уровне 484,3 млн грн и 700 млн грн соответственно.

Отмена "нулевой растаможки"

21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418, и вернули пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года. Главной особенностью отмены налогообложения стало "нулевое растаможивание" транспортных средств из-за границы. Теперь эту возможность отменили почти для всех.

За время действия закона в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн. В то же время закон №7418 освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает в собственность легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Тем временем после отмены бесплатной растаможки импорт подержанных автомобилей в Украину резко снизился. Так, за август в Украине первую регистрацию прошли 16,6 тыс. авто с пробегом. Это на 64% меньше, чем в июле и сразу в три раза меньше, чем в августе 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что благодаря бесплатной растаможке в Украине существенно подешевели авто с пробегом.