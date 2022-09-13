Старый Renault Clio 2001 года продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Редкий Renault Clio V6 кардинально отличается от стандартного хэтчбека. Его 3,0-литровый двигатель установлен сзади и приводит в движение задние колеса.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали Renault Clio 2001 года. Компактный хэтчбек В-класса ушел с молотка за 75 000 долларов – по цене BMW X5 или Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте аукциона.

[ + – ] Заряженный хэтчбек узнается по обвесу и спойлеру на крыше Фото: Bring a Trailer

Большинство Renault Clio – недорогие бюджетные авто, но есть одно исключение. Заряженный Renault Clio V6 в свое время был весьма недешевым, а сейчас редкая модель взлетела в цене. Его и продали на аукционе.

[ + – ] Всего выпущено только 159 Renault Clio V6 в исполнении Trophy Фото: Bring a Trailer

Renault Clio V6 отличается от стандартного хэтчбека не только обвесом, спойлером и расширенными крыльями. Компоновка автомобиля кардинально изменена.

Дело в том, что Renault Clio V6 оснащен 3,0-литровой шестеркой и установлена она не спереди, а сзади. Двигатель развивал 230 л. с. в базовом варианте и 285 л. с. – в трековой версии Trophy. К тому же, привод у авто задний тогда, как у обычного Clio – передний.

[ + – ] В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Bring a Trailer

На продажу выставили именно Renault Clio V6 Trophy. Таких хэтчбеков выпустили всего 159 тогда, как всех Clio V6 первого поколения – 1555.

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Кроме того, вариант Trophy получил 6-ступенчатую секвентальную КПП, улучшенные тормоза Brembo и гоночные шины. В целях снижения веса из салона убрали всю отделку и установили спортивные ковшеобразные кресла и каркас безопасности.

[ + – ] Двигатель Renault Clio V6 расположен сзади Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот хэтчбек долгое время пробыл в Японии и недавно попал в США. Его пробег неизвестен, ведь одометр у авто отсутствует.

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