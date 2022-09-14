Раритетный спортивный Audi обнаружили на свалке: его готовятся порезать на металл (фото)

Audi RS2 – первая заряженная модель в истории немецкой марки, выпущенная лимитированным тиражом. Спортивный универсал создали совместно с Porsche.

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В Португалии на свалке нашли Audi RS2 1994 года. Раритетный заряженный универсал готовятся утилизировать. Об этом сообщает в Twitter блогер Mane Naranjo.

[ + – ] На кузове авто видны повреждения

Audi RS2 нашли среди автомобилей, которые вскоре порежут на металл. Выяснилось, что он был конфискован у владельца. Поскольку машина теперь принадлежит государству, то ее не получается выкупить и спасти. На свалке сообщили, что могут продать Audi только по частям – уже после того, как ее порежут.

[ + – ] Автомобиль требует реставорации [ + – ] Двигатель для Audi RS2 доработали в Porsche

Универсал Audi пребывает в не самом лучшем состоянии. На его кузове заметны потертости, а в салоне изношена отделка. Однако авто несложно восстановить и в этом случае его цена подскочит до 50-60 тыс. долларов.

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Audi RS2 сейчас очень ценится коллекционерами. Это первая заряженная модель марки с обозначением RS. К тому же, она довольно редкая – всего выпустили только 3000 таких авто.

[ + – ] Всего выпустили только 3000 Audi RS2 Фото: Audi

Полноприводной универсал построен на базе Audi 80 и оснащен 2,2-литровым 315-сильным турбомотором, доработанным специалистами Porsche. С 6-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 262 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в старом сарае обнаружен очень редкий и дорогой Ford Mustang 1968 года. Автомобиль не заводили 30 лет.