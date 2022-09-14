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Авто

Раритетный спортивный Audi обнаружили на свалке: его готовятся порезать на металл (фото)

Audi RS2, Audi RS, универсал Audi RS2, универсал Audi, Audi 80 RS2
Audi RS2 конфисковали у владельца и готовятся утилизировать

Audi RS2 – первая заряженная модель в истории немецкой марки, выпущенная лимитированным тиражом. Спортивный универсал создали совместно с Porsche.

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В Португалии на свалке нашли Audi RS2 1994 года. Раритетный заряженный универсал готовятся утилизировать. Об этом сообщает в Twitter блогер Mane Naranjo.

Audi RS2, Audi RS, универсал Audi RS2, универсал Audi, Audi 80 RS2
На кузове авто видны повреждения

Audi RS2 нашли среди автомобилей, которые вскоре порежут на металл. Выяснилось, что он был конфискован у владельца. Поскольку машина теперь принадлежит государству, то ее не получается выкупить и спасти. На свалке сообщили, что могут продать Audi только по частям – уже после того, как ее порежут.

Audi RS2, Audi RS, универсал Audi RS2, универсал Audi, Audi 80 RS2
Автомобиль требует реставорации
Audi RS2, Audi RS, универсал Audi RS2, универсал Audi, Audi 80 RS2
Двигатель для Audi RS2 доработали в Porsche

Универсал Audi пребывает в не самом лучшем состоянии. На его кузове заметны потертости, а в салоне изношена отделка. Однако авто несложно восстановить и в этом случае его цена подскочит до 50-60 тыс. долларов.

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Audi RS2 сейчас очень ценится коллекционерами. Это первая заряженная модель марки с обозначением RS. К тому же, она довольно редкая – всего выпустили только 3000 таких авто.

Audi RS2, Audi RS, универсал Audi RS2, универсал Audi, Audi 80 RS2
Всего выпустили только 3000 Audi RS2
Фото: Audi

Полноприводной универсал построен на базе Audi 80 и оснащен 2,2-литровым 315-сильным турбомотором, доработанным специалистами Porsche. С 6-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 262 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в старом сарае обнаружен очень редкий и дорогой Ford Mustang 1968 года. Автомобиль не заводили 30 лет.