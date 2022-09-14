Раритетний спортивний Audi виявили на сміттєзвалищі: його готуються порізати на метал (фото)
Audi RS2 — перша заряджена модель в історії німецької марки, випущена лімітованим тиражем. Спортивний універсал створили разом із Porsche.
У Португалії на звалищі знайшли Audi RS2 1994 року. Раритетний заряджений універсал готують утилізувати. Про це повідомляє у Twitter блогер Mane Naranjo.
Audi RS2 знайшли серед автомобілів, які невдовзі поріжуть на метал. З'ясувалося, що його конфіскували у власника. Оскільки машина тепер належить державі, то її не вдається викупити та врятувати. На звалищі повідомили, що можуть продати Audi тільки частинами — вже після того, як його поріжуть.
Універсал Audi перебуває у не найкращому стані. На його кузові помітні потертості, а в салоні зношене оздоблення. Однак авто нескладно відновити. і в цьому разі його ціна підскочить до 50-60 тисяч доларів.Важливо
Audi RS2 зараз дуже цінують колекціонери. Це перша заряджена модель марки із позначенням RS. До того ж вона досить рідкісна — всього випустили лише 3000 таких авто.
Повнопривідний універсал побудований на базі Audi 80 та оснащений 2,2-літровим 315-сильним турбомотором, доопрацьованим фахівцями Porsche. З 6-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 262 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що у старому сараї виявлено дуже рідкісний і дорогий Ford Mustang 1968 року. Автомобіль не заводили 30 років.