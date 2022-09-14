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Авто

Раритетний спортивний Audi виявили на сміттєзвалищі: його готуються порізати на метал (фото)

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Audi RS2 конфіскували у власника та готують утилізувати

Audi RS2 — перша заряджена модель в історії німецької марки, випущена лімітованим тиражем. Спортивний універсал створили разом із Porsche.

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У Португалії на звалищі знайшли Audi RS2 1994 року. Раритетний заряджений універсал готують утилізувати. Про це повідомляє у Twitter блогер Mane Naranjo.

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На кузові авто видно пошкодження

Audi RS2 знайшли серед автомобілів, які невдовзі поріжуть на метал. З'ясувалося, що його конфіскували у власника. Оскільки машина тепер належить державі, то її не вдається викупити та врятувати. На звалищі повідомили, що можуть продати Audi тільки частинами — вже після того, як його поріжуть.

Audi RS2, Audi RS, універсал Audi RS2, універсал Audi, Audi 80 RS2
Автомобіль потребує реставрації
Audi RS2, Audi RS, універсал Audi RS2, універсал Audi, Audi 80 RS2
Двигун для Audi RS2 допрацювали у Porsche

Універсал Audi перебуває у не найкращому стані. На його кузові помітні потертості, а в салоні зношене оздоблення. Однак авто нескладно відновити. і в цьому разі його ціна підскочить до 50-60 тисяч доларів.

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Найпотужніший електромобіль Audi стане конкурентом Tesla Roadster

Audi RS2 зараз дуже цінують колекціонери. Це перша заряджена модель марки із позначенням RS. До того ж вона досить рідкісна — всього випустили лише 3000 таких авто.

Audi RS2, Audi RS, універсал Audi RS2, універсал Audi, Audi 80 RS2
Всього випустили лише 3000 Audi RS2
Фото: Audi

Повнопривідний універсал побудований на базі Audi 80 та оснащений 2,2-літровим 315-сильним турбомотором, доопрацьованим фахівцями Porsche. З 6-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 262 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у старому сараї виявлено дуже рідкісний і дорогий Ford Mustang 1968 року. Автомобіль не заводили 30 років.