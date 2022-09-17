Народный умелец воссоздал суперкар Lamborghini Huracan из картона (видео)

Копия Lamborghini Huracan получилась очень похожей на оригинал — воссозданы малейшие детали его дизайна. В основе самодельного суперкара лежит авто, найденное на свалке.

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Во Вьетнаме появился необычный суперкар Lamborghini Huracan. Автомобиль является самодельным, причем построили его всего за 210 дней. Детально о проекте рассказали на Youtube-канале King of Crafts.

[ + – ] Копию выдает линия крыши Фото: скриншот/youtube

За основу для авто взяли старый Daihatsu Charade, простоявший не один год заброшенным на свалке. Машину вернули к жизни, но решили создать для нее полностью новый кузов.

[ + – ] В основе авто лежит старый Daihatsu Charade Фото: скриншот/youtube

Копия Lamborghini в малейших деталях повторяет оригинальный Huracan. У купе выраженный "нос", характерные раскосые фары и тоненькие фонари. Выдает реплику разве что линия крыша – ее не получилось сделать такой, как у оригинала. Примечательно, что кузовные панели выполнены из картона и поливинилхлорида (ПВХ).

[ + – ] Салон Lamborghini Huracan воссоздать не удалось Фото: скриншот/youtube

Салон Lamborghini Huracan получился не столь удачным и лишь отдаленно напоминает интерьер итальянского суперкара. Приборы остались от Daihatsu Charade, а руль очевидно приобрели в магазине автомобильных аксессуаров.

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Ураганной динамики от самодельного Lamborghini ожидать не стоит. Автомобиль сохранил стандартный 1,5-литровый мотор Daihatsu мощностью 100 л. с.

Примечательно, что это не первый подобный проект от вьетнамских мастеров. Ранее они создали копию Porsche 918 Spyder из пластиковых сантехнических труб.

Также Фокус рассказывал, что в Китае построили сверхмощный электрический суперкар, способный разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с.