Народний майстер відтворив суперкар Lamborghini Huracan з картону (відео)

Копія Lamborghini Huracan вийшла дуже схожою на оригінал — відтворено найменші деталі його дизайну. В основі саморобного суперкара лежить авто, знайдене на звалищі.

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У В'єтнамі з'явився незвичайний суперкар Lamborghini Huracan. Автомобіль є саморобним, причому побудували його лише за 210 днів. Детально про проєкт розповіли на Youtube-каналі King of Crafts.

[ + – ] Копію видає лінія даху Фото: скриншот/youtube

За основу для авто взяли старий Daihatsu Charade, який простояв не один рік покинутим на звалищі. Машину повернули до життя, але вирішили створити для неї новий кузов.

[ + – ] В основі авто лежить старий Daihatsu Charade Фото: скриншот/youtube

Копія Lamborghini у найменших деталях повторює оригінальний Huracan. У купе виражений "ніс", характерні розкосі фари та тоненькі ліхтарі. Видає репліку хіба що лінія даху — її не вдалося зробити такою, як у оригіналу. Примітно, що кузовні панелі виконані з картону та полівінілхлориду (ПВХ).

[ + – ] Салон Lamborghini Huracan відтворити не вдалося Фото: скриншот/youtube

Салон Lamborghini Huracan вийшов не настільки вдалим і лише віддалено нагадує інтер'єр італійського суперкара. Прилади залишилися від Daihatsu Charade, а кермо, очевидно, придбали в магазині автомобільних аксесуарів.

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Ураганної динаміки від саморобного Lamborghini чекати не варто. Автомобіль зберіг стандартний 1,5-літровий двигун Daihatsu потужністю 100 к. с.

Примітно, що це не перший проєкт від в'єтнамських майстрів. Раніше вони створили копію Porsche 918 Spyder із пластикових сантехнічних труб.

Також Фокус розповідав, що в Китаї збудували надпотужний електричний суперкар, здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с.