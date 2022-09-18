Первый в мире ховербайк уже продается в Японии за $777 000 (видео)

Основатель и гендиректор Aerwins Сухей Коматсу говорит, что бюджетную версию XTurismo планировали выпустить на американский рынок в следующем году. Летающий мотоцикл разгоняется до 100 км/ч и парит в воздухе до 40 минут.

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Японский стартап Aerwins Technologies на недавно завершившемся Североамериканском международном автосалоне в Детройте представил первый в мире ховербайк. Запустить его серийное производство в США планируют со следующего года. Об этом сообщает Reuters.

Транспортное средство, похожее на спайдербайк из "Звездных войн", весит 300 кг, развивает скорость до 100 км/ч и может находиться в воздухе в течение 40 минут.

[ + – ] Ховербайк развивает скорость до 100 км/ч и может находиться в воздухе в течение 40 минут.

Инженеры из компании-разработчика Aerwins Technologies рассказали, что байк работает на газоэлектрической гибридной силовой установке.

Сейчас его стоимость составляет 777 тыс. долларов. Разработчики планируют в дальнейшем выпустить бюджетную модель меньшего размера по цене в пределах 50 тыс. долларов.

"Буквально ощущаю себя 15-летним подростком, который только что посмотрел "Звездные войны", — сказал Тад Зотт, один из руководителей автосалона после тест-драйва, или, скорее, тестового полета. — Это удивительно! Конечно, у меня были опасения, но я потрясен буквально до мурашек по коже, чувствую себя ребенком".

Эти ховербайки уже продаются в Японии. Основатель и гендиректор Aerwins Сухей Коматсу говорит, что меньшую версию планировали выпустить на американском рынке в следующем году.

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