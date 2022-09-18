Перший у світі ховербайк уже продають у Японії за $777 000 (відео)

Засновник і гендиректор Aerwins Сухей Коматсу каже, що бюджетну версію XTurismo планували випустити на американський ринок наступного року. Мотоцикл, що літає, розганяється до 100 км/год і ширяє в повітрі до 40 хвилин.

Related video

Японський стартап Aerwins Technologies на Північноамериканському міжнародному автосалоні, що недавно завершився, в Детройті представив перший у світі ховербайк. Запустити його серійне виробництво в США планують із наступного року. Про це повідомляє Reuters.

Транспортний засіб, схожий на спайдербайк із "Зоряних воєн", важить 300 кг, розвиває швидкість до 100 км/год і може перебувати в повітрі протягом 40 хвилин.

[ + – ] Ховербайк розвиває швидкість до 100 км/год і може перебувати в повітрі протягом 40 хвилин

Інженери з компанії-розробника Aerwins Technologies розповіли, що байк працює на газоелектричній гібридній силовій установці.

Нині його вартість складає 777 тис. доларів. Розробники планують надалі випустити бюджетну модель меншого розміру за ціною не більше 50 тис. доларів.

"Буквально почуваюся 15-річним підлітком, який щойно подивився "Зоряні війни", — сказав Тад Зотт, один із керівників автосалону після тест-драйву, або, швидше, тестового польоту. — Це дивно! Звичайно, у мене були побоювання, але я вражений буквально до мурашок по шкірі, почуваюся дитиною".

Ці ховербайки вже продають у Японії. Засновник і гендиректор Aerwins Сухей Коматсу каже, що меншу версію планували випустити на американському ринку наступного року.

Нагадаємо, що з'явилися перші зображення нового компактного кросовера Toyota. Таємничий автомобіль Toyota помітили на патентних зображеннях. Очевидно, це друге покоління моделі C-HR.

Раніше Фокус повідомляв, що народний майстер відтворив картонний суперкар Lamborghini Huracan. Копія Huracan зовні практично не відрізняється від оригіналу — відтворено найменші деталі дизайну. А створювали саморобний суперкар за автомобілем, знайденим на звалищі.