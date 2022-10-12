В Украине приостановили выдачу водительских прав и регистрацию авто

Сервисные центры МВД в Украине пока не могут предоставлять свои услуги. Из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система.

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В Украине временно не будут выдавать водительские удостоверения и ставить на учет транспортные средства. Причина – отключения электроэнергии по всей стране. Об этом сообщается на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Из-за перебоев с электричеством после российских ракетных обстрелов перестала работать Национальная автоматизированная информационная система. Без нее невозможно зарегистрировать авто или оформить водительские права.

По этой причине сервисные центры МВД прекратили предоставление услуг. О возобновлении их работы сообщат отдельно.

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Напомним, в последний раз сервисные центры МВД прекращали работу в конце феврале после начала полномасштабного вторжения российских войск. Однако уже с середины марта они начали возвращаться к работе и постепенно восстанавливать услуги.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют ввести онлайн-регистрацию авто. Она будет работать через Электронный кабинет водителя или портал госуслуг "Дія".

Также мы писали, что в Украине планируют значительно сократить срок действия водительских прав.