В Україні призупинили видавання водійських прав і реєстрацію авто

Сервісні центри МВС в Україні поки що не можуть надавати свої послуги. Через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система.

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В Україні тимчасово не будуть видавати посвідчення водія і ставити на облік транспортні засоби. Причина — відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомляється на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Через перебої з електрикою після російського ракетного обстрілу перестала працювати Національна автоматизована інформаційна система. Без неї неможливо зареєструвати авто або оформити права водія.

З цієї причини сервісні центри МВС припинили надання послуг. Про поновлення їх роботи повідомлять окремо.

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Нагадаємо, востаннє сервісні центри МВС припиняли роботу наприкінці лютого після початку повномасштабного вторгнення російських військ. Проте вже із середини березня вони почали повертатися до роботи та поступово відновлювати послуги.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують запровадити онлайн-реєстрацію авто. Вона працюватиме через електронний кабінет водія або портал держпослуг "Дія".

Також ми писали, що в Україні планують значно скоротити термін дії прав водія.