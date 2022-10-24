Украинец переделал культовое немецкое авто 70-х в скоростной электрокар (фото)

Старый Trabant 601 оснастили мотором от Nissan Leaf. Легкий электрокар получился чересчур быстрым и пришлось звать специалистов, чтобы сделать его медленнее.

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В Днепре ездит очень нестандартный Trabant 601 1976 года. Знаменитый восточногерманский автомобиль превратили в электрокар. Об этом пишет сайт 24 канала.

Евгений из Днепра решил купить Trabant и нашел экземпляр в довольно сносном состоянии. Его кузов преимущественно пластиковый, а потому не ржавеет.

[ + – ] Бензиновый двигатель Trabant оказался проблемным и его заменили электромотором Фото: 24 Канал

Однако 600-кубовый двигатель Trabant 601 оказался проблемным и требовал немало внимания. Тогда Евгений решил заменить его электромотором.

Поначалу выбор пал на силовой агрегат от электропогрузчика Balcancar, причем владелец сохранил родную механическую коробку передач. Trabant 601 оснастили свинцовыми аккумуляторами.

[ + – ] Под капотом установлен мотор от Nissan Leaf Фото: 24 Канал

Однако мощности для Trabant не хватало, поэтому было решено установить 109-сильный мотор от Nissan Leaf. Для него пришлось сделать самодельную раму, а также заменить полуоси.

Теперь легкий (весом меньше тонны) Trabant стал даже чересчур быстрым. Пришлось даже приглашать специалиста по чип-тюнинг, чтобы немного усмирить пыл мотор.

[ + – ] Для установки мотра понадобилась сварная рама Фото: 24 Канал

Электромобиль Trabant также получил 300-вольтную батарею на 10 кВт∙ч. Кроме того, авто оснастили передними дисковыми тормозами, диодными фарами и автономным дизельным обогревателем.

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Напомним, что Trabant 601 выпускали в ГДР с 1964 по 1990 годы. Легкий двухдверный седан оснащали 26-сильным мотором. В Германии бюджетная модель считается культовой.

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