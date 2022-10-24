Украинец переделал культовое немецкое авто 70-х в скоростной электрокар (фото)
Старый Trabant 601 оснастили мотором от Nissan Leaf. Легкий электрокар получился чересчур быстрым и пришлось звать специалистов, чтобы сделать его медленнее.
В Днепре ездит очень нестандартный Trabant 601 1976 года. Знаменитый восточногерманский автомобиль превратили в электрокар. Об этом пишет сайт 24 канала.
Евгений из Днепра решил купить Trabant и нашел экземпляр в довольно сносном состоянии. Его кузов преимущественно пластиковый, а потому не ржавеет.
Однако 600-кубовый двигатель Trabant 601 оказался проблемным и требовал немало внимания. Тогда Евгений решил заменить его электромотором.
Поначалу выбор пал на силовой агрегат от электропогрузчика Balcancar, причем владелец сохранил родную механическую коробку передач. Trabant 601 оснастили свинцовыми аккумуляторами.
Однако мощности для Trabant не хватало, поэтому было решено установить 109-сильный мотор от Nissan Leaf. Для него пришлось сделать самодельную раму, а также заменить полуоси.
Теперь легкий (весом меньше тонны) Trabant стал даже чересчур быстрым. Пришлось даже приглашать специалиста по чип-тюнинг, чтобы немного усмирить пыл мотор.
Электромобиль Trabant также получил 300-вольтную батарею на 10 кВт∙ч. Кроме того, авто оснастили передними дисковыми тормозами, диодными фарами и автономным дизельным обогревателем.Важно
Напомним, что Trabant 601 выпускали в ГДР с 1964 по 1990 годы. Легкий двухдверный седан оснащали 26-сильным мотором. В Германии бюджетная модель считается культовой.
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