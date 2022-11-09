Украинский мастер скрестил старый УАЗ и внедорожник Hyundai (фото)

Оригинальный внедорожник сочетает в себе черты УАЗ-3151 и Hyundai Galloper. Автомобиль оснащен 2,5-литровым 99-сильным турбодизелем и полным приводом.

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В Бориславе Львовской области ездит необычный автомобиль. Спереди он выглядит как УАЗ, а сзади – как Hyundai Galloper. Сейчас внедорожник выставлен на продажу на Auto.ria.

[ + – ] Авто оснастили шноркелем для преодоления водных преград Фото: auto.ria.com

За основу авто взят Hyundai Galloper 2000 года – южнокорейская версия самого первого Mitsubishi Pajero. Однако передняя часть у него практически полностью позаимствована у УАЗ-3151 – у него взяли капот, передние крылья, фары и решетку радиатора. Задние крылья и фонари также перекочевали с советского внедорожника.

В добавок, автомобиль получил стальные бамперы, дуги, лебедку и шноркель для преодоления водных преград. Рама внедорожника усилена.

[ + – ] Внедорожник оснащен 99-сильным турбодизелем Фото: auto.ria.com

Салон Hyundai Galloper обшит кожей, а оснащение включает кондиционер и электростеклоподъемники. Под капотом установлен 2,5-литровый 99-сильный турбодизель.

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Автомобиль оснащен 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом с понижающей передачей. Мосты и трансмиссия Hyundai не претерпели изменений.

[ + – ] Салон Hyundai Galloper отделан кожей Фото: auto.ria.com

Заявленный пробег внедорожника – 200 тыс. км. Нестандартный автомобиль продают за 4200 долларов.

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