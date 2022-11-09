Український майстер схрестив старий УАЗ та позашляховик Hyundai (фото)

Оригінальний позашляховик поєднує риси УАЗ-3151 і Hyundai Galloper. Автомобіль оснащений 2,5-літровим 99-сильним турбодизелем та повним приводом.

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У Бориславі на Львівщині їздить незвичайний автомобіль. Спереду він виглядає як УАЗ, а ззаду — Hyundai Galloper. Наразі позашляховик виставлений на продаж на Auto.ria.

[ + – ] Автомобіль оснастили шноркелем для подолання водних перешкод Фото: auto.ria.com

За основу авто взято Hyundai Galloper 2000 року — південнокорейська версія найпершого Mitsubishi Pajero. Однак передня частина у нього практично повністю запозичена у УАЗ-3151 — у нього взяли капот, передні крила, фари та решітку радіатора. Задні крила та ліхтарі також перекочували з радянського позашляховика.

На додаток, автомобіль отримав сталеві бампери, дуги, лебідку та шноркель для подолання водних перешкод. Раму позашляховика посилено.

[ + – ] Позашляховик оснащений 99-сильним турбодизелем Фото: auto.ria.com

Салон Hyundai Galloper обшитий шкірою, а оснащення включає кондиціонер та електросклопідйомники. Під капотом встановлений 2,5-літровий 99-сильний турбодизель.

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Автомобіль оснащений 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом з понижувальною передачею. Мости і трансмісія Hyundai не зазнали змін.

[ + – ] Салон Hyundai Galloper оброблений шкірою. Фото: auto.ria.com

Заявлений пробіг позашляховика — 200 тис. км. Нестандартний автомобіль продають за 4200 доларів.

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