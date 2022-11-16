Какими автомобилями больше всего довольны их владельцы

Эксперты опросили свыше 36 тыс. автомобилистов, купивших новые машины в нынешнем году. Покупатели недовольны ростом стоимости новых авто и дилерскими наценками.

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Опубликован ежегодный рейтинг удовлетворенности покупателей авто. Составляет его американское агентство J.D. Power, изучающее потребительские настроения. Отчет появился на его официальном сайте.

Эксперты J.D. Power опросили 36 879 автолюбителей, купивших новые машины в 2022 году. Отмечается, что в нынешнем году индекс удовлетворенности покупателей авто самый низкий за последние 10 лет – 786 пунктов по 1000-балльной шкале. Для сравнения: в прошлом году он составлял 789 баллов.

[ + – ] Среди массовых брендов лидирует Buick Фото: J.D. Power

Основной причиной недовольства покупателей называют рост цен на новые авто, вызванный их дефицитом вследствие кризиса полупроводников. Особенно не устраивают автомобилистов дилерские наценки.

Результаты исследования оказались весьма неожиданными. В массовом сегменте первым стал Buick (825 баллов), вторым – Dodge (816), а третьим – Subaru (804).

[ + – ] В премиум-сегменте неожиданно на первое место вышла Alfa Romeo Фото: J.D. Power

Среди премиальных брендов на первое место поднялась Alfa Romeo (833 балла), хотя в опубликованном ранее рейтинге надежности J.D. Power эта марка занимает одно из последних мест. Вторая позиция – у Porsche (831 балл), а третья – у Lexus (819).

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Кроме того, в J.D. Power выделили интересные тренды 2022 года:

Владельцы электрокаров менее довольны своими авто, чем покупатели моделей с бензиновыми двигателями. Индекс удовлетворенности доступными электрокарами равен 791 против 847 у бензиновых авто. В премиум-сегменте разница меньше – 831 и 864 пункта, соответственно.

Покупатели больше довольны машинами, заказанными на заводе, чем авто в фиксированных комплектациях со склада дилера.

Владельцы электромобилей жалуются, что при покупке им часто не проводят инструктаж по зарядке и особенностям эксплуатации электрических моделей.

Покупатели стали меньше посещать автосалоны и чаще выбирают онлайн-продажи авто.

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