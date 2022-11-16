Якими автомобілями найбільше задоволені їхні власники

Експерти опитали понад 36 тис. автомобілістів, які купили нові машини цього року. Покупці незадоволені зростанням вартості нових авто та дилерськими націнками.

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Опубліковано щорічний рейтинг задоволеності покупців авто. Складає його американське агентство JD Power, яке вивчає споживчі настрої. Звіт з'явився на офіційному сайті.

Експерти JD Power опитали 36879 автолюбителів, які купили нові машини у 2022 році. Зазначається, що цього року індекс задоволеності покупців авто найнижчий за останні 10 років — 786 пунктів за 1000-бальною шкалою. Для порівняння: торік він складав 789 балів.

[ + – ] Серед масових брендів лідирує Buick Фото: J.D. Power

Основною причиною невдоволення покупців називають зростання цін на нові авто, спричинене їх дефіцитом внаслідок кризи напівпровідників. Особливо не влаштовують автомобілістів дилерські націнки.

Результати дослідження виявилися дуже несподіваними. У масовому сегменті першим став Buick (825 балів), другим — Dodge (816), а третім — Subaru (804).

[ + – ] У преміумсегменті зненацька на перше місце вийшла Alfa Romeo Фото: J.D. Power

Серед преміальних брендів на перше місце піднялася Alfa Romeo (833 бали), хоча в опублікованому рейтингу надійності JD Power ця марка займає одне з останніх місць. Друга позиція — у Porsche (831 бал), а третя — у Lexus (819).

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Крім того, у JD Power виділили цікаві тренди 2022 року:

Власники електрокарів менш задоволені своїми авто, ніж покупці моделей із бензиновими двигунами. Індекс задоволеності доступними електрокарами дорівнює 791 проти 847 бензинових авто. У преміумсегменті різниця менша — 831 та 864 пункти, відповідно.

Покупці більше задоволені машинами замовленими на заводі, ніж авто у фіксованих комплектаціях зі складу дилера.

Власники електромобілів скаржаться, що при купівлі їм часто не проводять інструктаж із зарядки та особливостей експлуатації електричних моделей.

Покупці стали менше відвідувати автосалони і частіше обирають онлайн-продаж авто.

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