Импорт автомобилей в Украину существенно сократился: названа причина

В третьем квартале 2022 года отмечено падение импорта авто в Украину сразу в 4,3 раза. Вместе с тем, новых автомобилей стали ввозить больше, чем ранее.

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За третий квартал 2022 года в Украину импортировали 53,3 тыс. легковых автомобилей. Их суммарная стоимость составляет 641,5 млн долларов, сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечено падение импорта в 3,6 раза (на 74%), а по сравнению со вторым кварталом нынешнего года – в 4,3 раза (на 81%).

Обвал на рынке обусловлен резким сокращением спроса на б/у авто после отмены бесплатной растаможки – за три месяца их ввезли всего 43,1 тыс. единиц. Вместе с тем, отмечен рост импорта новых автомобилей в 2,2 раза.

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Всего с января по сентябрь в Украину импортировали 357,4 тыс. легковых машин на сумму свыше $2,3 миллиарда. Это на треть меньше, чем годом ранее.

Из этого количества 28,5 тыс. единиц – новые автомобили (общей стоимостью $635,5 млн.), а 328,9 тыс. шт. – с пробегом (на $1,7 миллиарда). Больше всего новых машин ввезли из Китая (8515 шт.), а подержанных – из Германии (129 269 шт.).

Ранее Фокус рассказывал, что новые и подержанные автомобили не только импортируют в Украину, но и экспортируют из нашей страны.

Также мы писали про самые дорогие и самые дешевые авто с пробегом на украинском рынке.