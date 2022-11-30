Імпорт автомобілів в Україну суттєво скоротився: названо причину

У третьому кварталі 2022 року відмічено падіння імпорту авто в Україну одразу у 4,3 раза. Разом з тим нових автомобілів стали ввозити більше, ніж раніше.

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За третій квартал 2022 року в Україну імпортували 53,3 тисячі легкових автомобілів. Їхня сумарна вартість становить 641,5 млн доларів, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року відмічено падіння імпорту у 3,6 раза (на 74%), а порівняно з другим кварталом цього року — у 4,3 раза (на 81%).

Обвал на ринку обумовлений різким скороченням попиту на вживані авто після скасування безплатного розмитнення — за три місяці їх ввезли лише 43,1 тис. одиниць. Водночас відзначено зростання імпорту нових автомобілів у 2,2 раза.

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Загалом із січня по вересень в Україну імпортували 357,4 тис. легкових машин на суму понад $2,3 мільярда. Це на третину менше, ніж рік тому.

З цієї кількості 28,5 тис. одиниць — нові автомобілі (загальною вартістю 635,5 млн дол.), а 328,9 тис. шт. — з пробігом (на $ 1,7 мільярда). Найбільше нових машин ввезли з Китаю (8 515 шт.), а старих — з Німеччини (129 269 шт.).

Раніше Фокус розповідав, що нові та вживані автомобілі не лише імпортують в Україну, а й експортують із нашої країни.

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