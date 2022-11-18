Які автомобілі найчастіше експортують з України

Найчастіше автомобілі з України експортують до країн Європи. Здебільшого вивозять бюджетні моделі, дорогі позашляховики та вантажівки.

Related video

Не всі знають, що автомобілі не лише приганяють до України, а й експортують із нашої країни. Причому вивозять не лише старі, а й нові автомобілі. В Інституті дослідження авторинку вивчили структуру експорту авто з України.

Загалом із січня по вересень 2022 року з України вивезли 1 877 автотранспортних засобів. З них 775 (43,1%) були із пробігом. Найактивніше машини експортували в липні — 331 шт.

[ + – ] Найбільше з України вивезли Renault Logan Фото: Renault

Найчастіше авто з України транспортують до Європи, хоча, наприклад, 142 транспортні засоби вирушили до Нігерії, а 47 — до ОАЕ.

Експорт вживаних авто з України — основні напрямки:

Польща — 172 шт. Нігерія — 142 шт. Німеччина — 95 шт. Нідерланди — 40 шт. Молдова — 39 шт. Болгарія — 33 шт. Грузія — 31 шт. ОАЕ — 28 шт. Румунія — 24 шт. Казахстан — 20 шт.

Важливо

Які авто найбільше і найменше знецінюються за 5 років експлуатації

До яких країн вивозять нові авто з України:

Румунія — 112 шт. Молдова — 104 шт. Німеччина — 70 шт. Польща — 34 шт. ОАЕ — 19 шт. Грузія — 13 шт. Казахстан — 12 шт. Білорусь — 9 шт. Нідерланди — 9 шт. Угорщина — 7 шт.

Серед авто з пробігом найчастіше вивозили Renault Logan, а також вантажні DAF та Renault. Серед нових машин переважають преміальні позашляховики.

Найпопулярніші вживані авто, які вивозять з України:

Renault Logan — 22 шт. DAF CF — 18 шт. Renault Magnum — 12 шт. Hyundai Accent — 11 шт. Toyota Land Cruiser — 11 шт. Toyota Corolla — 9 шт. ГАЗ 21 — 8 шт. MAN TGX — 8 шт. ГАЗ 24 — 7 шт. Jeep Wrangler — 6 шт.

Важливо

У Німеччині назвали найнадійніші вживані авто віком від 2 до 11 років

Які нові авто експортують з України:

Lexus LX — 15 шт. Toyota Land Cruiser — 13 шт. Mercedes-Benz G-Class — 8 шт. Nissan X-Trail — 7 шт. Bentley Flying Spur — 4 шт. Mercedes-Benz S-Class — 4 шт. BMW M7 — 4 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 4 шт. Mercedes-Benz EQS — 3 шт. Mercedes-Benz Maybach S — 3 шт.

Раніше Фокус повідомляв, що марці Audi загрожує закриття — вона може припинити існування у найближчі 10 років.