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Які автомобілі найчастіше експортують з України

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Фото: autocentre.ua | За 9 місяців з України вивезли 1 877 автотранспортних засобів

Найчастіше автомобілі з України експортують до країн Європи. Здебільшого вивозять бюджетні моделі, дорогі позашляховики та вантажівки.

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Не всі знають, що автомобілі не лише приганяють до України, а й експортують із нашої країни. Причому вивозять не лише старі, а й нові автомобілі. В Інституті дослідження авторинку вивчили структуру експорту авто з України.

Загалом із січня по вересень 2022 року з України вивезли 1 877 автотранспортних засобів. З них 775 (43,1%) були із пробігом. Найактивніше машини експортували в липні — 331 шт.

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Найбільше з України вивезли Renault Logan
Фото: Renault

Найчастіше авто з України транспортують до Європи, хоча, наприклад, 142 транспортні засоби вирушили до Нігерії, а 47 — до ОАЕ.

Експорт вживаних авто з України — основні напрямки:

  1. Польща — 172 шт.
  2. Нігерія — 142 шт.
  3. Німеччина — 95 шт.
  4. Нідерланди — 40 шт.
  5. Молдова — 39 шт.
  6. Болгарія — 33 шт.
  7. Грузія — 31 шт.
  8. ОАЕ — 28 шт.
  9. Румунія — 24 шт.
  10. Казахстан — 20 шт.
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До яких країн вивозять нові авто з України:

  1. Румунія — 112 шт.
  2. Молдова — 104 шт.
  3. Німеччина — 70 шт.
  4. Польща — 34 шт.
  5. ОАЕ — 19 шт.
  6. Грузія — 13 шт.
  7. Казахстан — 12 шт.
  8. Білорусь — 9 шт.
  9. Нідерланди — 9 шт.
  10. Угорщина — 7 шт.

Серед авто з пробігом найчастіше вивозили Renault Logan, а також вантажні DAF та Renault. Серед нових машин переважають преміальні позашляховики.

Найпопулярніші вживані авто, які вивозять з України:

  1. Renault Logan — 22 шт.
  2. DAF CF — 18 шт.
  3. Renault Magnum — 12 шт.
  4. Hyundai Accent — 11 шт.
  5. Toyota Land Cruiser — 11 шт.
  6. Toyota Corolla — 9 шт.
  7. ГАЗ 21 — 8 шт.
  8. MAN TGX — 8 шт.
  9. ГАЗ 24 — 7 шт.
  10. Jeep Wrangler — 6 шт.
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Які нові авто експортують з України:

  1. Lexus LX — 15 шт.
  2. Toyota Land Cruiser — 13 шт.
  3. Mercedes-Benz G-Class — 8 шт.
  4. Nissan X-Trail — 7 шт.
  5. Bentley Flying Spur — 4 шт.
  6. Mercedes-Benz S-Class — 4 шт.
  7. BMW M7 — 4 шт.
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 4 шт.
  9. Mercedes-Benz EQS — 3 шт.
  10. Mercedes-Benz Maybach S — 3 шт.

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