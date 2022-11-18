Які автомобілі найчастіше експортують з України
Найчастіше автомобілі з України експортують до країн Європи. Здебільшого вивозять бюджетні моделі, дорогі позашляховики та вантажівки.
Не всі знають, що автомобілі не лише приганяють до України, а й експортують із нашої країни. Причому вивозять не лише старі, а й нові автомобілі. В Інституті дослідження авторинку вивчили структуру експорту авто з України.
Загалом із січня по вересень 2022 року з України вивезли 1 877 автотранспортних засобів. З них 775 (43,1%) були із пробігом. Найактивніше машини експортували в липні — 331 шт.
Найчастіше авто з України транспортують до Європи, хоча, наприклад, 142 транспортні засоби вирушили до Нігерії, а 47 — до ОАЕ.
Експорт вживаних авто з України — основні напрямки:
- Польща — 172 шт.
- Нігерія — 142 шт.
- Німеччина — 95 шт.
- Нідерланди — 40 шт.
- Молдова — 39 шт.
- Болгарія — 33 шт.
- Грузія — 31 шт.
- ОАЕ — 28 шт.
- Румунія — 24 шт.
- Казахстан — 20 шт.
До яких країн вивозять нові авто з України:
- Румунія — 112 шт.
- Молдова — 104 шт.
- Німеччина — 70 шт.
- Польща — 34 шт.
- ОАЕ — 19 шт.
- Грузія — 13 шт.
- Казахстан — 12 шт.
- Білорусь — 9 шт.
- Нідерланди — 9 шт.
- Угорщина — 7 шт.
Серед авто з пробігом найчастіше вивозили Renault Logan, а також вантажні DAF та Renault. Серед нових машин переважають преміальні позашляховики.
Найпопулярніші вживані авто, які вивозять з України:
- Renault Logan — 22 шт.
- DAF CF — 18 шт.
- Renault Magnum — 12 шт.
- Hyundai Accent — 11 шт.
- Toyota Land Cruiser — 11 шт.
- Toyota Corolla — 9 шт.
- ГАЗ 21 — 8 шт.
- MAN TGX — 8 шт.
- ГАЗ 24 — 7 шт.
- Jeep Wrangler — 6 шт.
Які нові авто експортують з України:
- Lexus LX — 15 шт.
- Toyota Land Cruiser — 13 шт.
- Mercedes-Benz G-Class — 8 шт.
- Nissan X-Trail — 7 шт.
- Bentley Flying Spur — 4 шт.
- Mercedes-Benz S-Class — 4 шт.
- BMW M7 — 4 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 4 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 3 шт.
- Mercedes-Benz Maybach S — 3 шт.
Раніше Фокус повідомляв, що марці Audi загрожує закриття — вона може припинити існування у найближчі 10 років.