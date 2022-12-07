На аукцион выставлен редкий и нестандартный внедорожник королевы Елизаветы ІІ (фото)

Эксклюзивный Land Rover Series I построен специально для британской королевской семьи. Он обслуживал королеву Елизавету ІІ и ее мужа принца Филиппа в резиденции Балморал.

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В Великобритании на аукцион Silverstone выставили редкий и необычный Land Rover Series I 1953 года. За него планируют выручить 100-150 тысяч фунтов стерлингов ($123 000 – 184 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Внедорожник оценили в $123 000 – 184 000

Столь высокая цена Land Rover обусловлена тем, что внедорожник создан специально для британской королевской семьи. Всего было заказано 15 таких эксклюзивных автомобилей с несколько измененным дизайном и улучшенным салоном.

[ + – ] Салон королевского Land Rover улучшили

Конкретно этот Land Rover – 11-й в серии. Автомобили заказывал еще король Георг VI, но поставили их уже после его смерти, поэтому они поступили в гараж королевы Елизаветы ІІ и ее мужа принца Филиппа.

[ + – ] Авто обслуживало королеву Елизавету ІІ и ее мужа принца Филиппа

Часть Land Rover Series I использовались в турне королевской четы по африканским странам, но конкретно этот автомобиль числился в замке Балморал – резиденции британских королей.

[ + – ] Под капотом внедорожника установлен 52-сильный бензиновый мотор

Королева Елизавета ІІ и принц Филипп использовали внедорожник до 1966 года, а затем он был продан частному лицу. Пробег авто составляет 86,2 тыс. км.

Следует отметить, что классические Land Rover были одними из самых любимых авто Елизаветы ІІ. Ее часто видели за рулем таких внедорожников.

[ + – ] Всего выпустили 15 королевских Land Rover

Land Rover Series I оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 52 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили повседневное авто Елизаветы ІІ – неприметный семейный универсал.