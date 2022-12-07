На аукціон виставлено рідкісний і нестандартний позашляховик королеви Єлизавети ІІ (фото)
Ексклюзивний Land Rover Series I побудований спеціально для британської королівської родини. Він обслуговував королеву Єлизавету ІІ та її чоловіка принца Філіпа в резиденції Балморал.
У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили рідкісний і незвичайний Land Rover Series I 1953 року. За нього планують отримати 100-150 тисяч фунтів стерлінгів ($123 000 – 184 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.
Настільки висока ціна Land Rover обумовлена тим, що позашляховик створений спеціально для британської королівської родини. Всього було замовлено 15 таких ексклюзивних автомобілів із дещо зміненим дизайном і покращеним салоном.
Саме цей Land Rover — 11-й у серії. Автомобілі замовляв ще король Георг VI, але надали їх уже після його смерті, тому вони надійшли в гараж королеви Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа.
Частина Land Rover Series I використовувалися в турне королівської пари африканськими країнами, але саме цей автомобіль був у замку Балморал — резиденції англійських королів.
Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп використовували позашляховик до 1966 року, а потім його продали приватній особі. Пробіг авто складає 86,2 тис. км.
Слід зазначити, що класичні Land Rover були одними з найулюбленіших авто Єлизавети ІІ. Її часто бачили за кермом таких позашляховиків.
Land Rover Series I оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 52 к.с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.
Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили повсякденне авто Єлизавети ІІ — непомітний сімейний універсал.