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Авто

На аукціон виставлено рідкісний і нестандартний позашляховик королеви Єлизавети ІІ (фото)

Land Rover 1953, Land Rover Series I, Land Rover Defender, авто королеви Єлизавети ІІ, авто Єлизавети ІІ
Land Rover Series I побудували на замовлення британської королівської родини

Ексклюзивний Land Rover Series I побудований спеціально для британської королівської родини. Він обслуговував королеву Єлизавету ІІ та її чоловіка принца Філіпа в резиденції Балморал.

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У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили рідкісний і незвичайний Land Rover Series I 1953 року. За нього планують отримати 100-150 тисяч фунтів стерлінгів ($123 000 – 184 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Land Rover 1953, Land Rover Series I, Land Rover Defender, авто королеви Єлизавети ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Позашляховик оцінили в $123 000 – 184 000

Настільки висока ціна Land Rover обумовлена тим, що позашляховик створений спеціально для британської королівської родини. Всього було замовлено 15 таких ексклюзивних автомобілів із дещо зміненим дизайном і покращеним салоном.

Land Rover 1953, Land Rover Series I, Land Rover Defender, авто королеви Єлизавети ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Салон королівського Land Rover покращили

Саме цей Land Rover — 11-й у серії. Автомобілі замовляв ще король Георг VI, але надали їх уже після його смерті, тому вони надійшли в гараж королеви Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа.

Land Rover 1953, Land Rover Series I, Land Rover Defender, авто королеви Єлизавети ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Авто обслуговувало королеву Єлизавету ІІ та її чоловіка принца Філіпа

Частина Land Rover Series I використовувалися в турне королівської пари африканськими країнами, але саме цей автомобіль був у замку Балморал — резиденції англійських королів.

Land Rover 1953, Land Rover Series I, Land Rover Defender, авто королеви Єлизавети ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Під капотом позашляховика встановлений 52-сильний бензиновий двигун

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп використовували позашляховик до 1966 року, а потім його продали приватній особі. Пробіг авто складає 86,2 тис. км.

Слід зазначити, що класичні Land Rover були одними з найулюбленіших авто Єлизавети ІІ. Її часто бачили за кермом таких позашляховиків.

Land Rover 1953, Land Rover Series I, Land Rover Defender, авто королеви Єлизавети ІІ, авто Єлизавети ІІ Fullscreen
Усього випустили 15 королівських Land Rover

Land Rover Series I оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 52 к.с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили повсякденне авто Єлизавети ІІ — непомітний сімейний універсал.