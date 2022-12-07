На аукціон виставлено рідкісний і нестандартний позашляховик королеви Єлизавети ІІ (фото)

Ексклюзивний Land Rover Series I побудований спеціально для британської королівської родини. Він обслуговував королеву Єлизавету ІІ та її чоловіка принца Філіпа в резиденції Балморал.

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У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили рідкісний і незвичайний Land Rover Series I 1953 року. За нього планують отримати 100-150 тисяч фунтів стерлінгів ($123 000 – 184 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

[ + – ] Позашляховик оцінили в $123 000 – 184 000

Настільки висока ціна Land Rover обумовлена тим, що позашляховик створений спеціально для британської королівської родини. Всього було замовлено 15 таких ексклюзивних автомобілів із дещо зміненим дизайном і покращеним салоном.

[ + – ] Салон королівського Land Rover покращили

Саме цей Land Rover — 11-й у серії. Автомобілі замовляв ще король Георг VI, але надали їх уже після його смерті, тому вони надійшли в гараж королеви Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа.

[ + – ] Авто обслуговувало королеву Єлизавету ІІ та її чоловіка принца Філіпа

Частина Land Rover Series I використовувалися в турне королівської пари африканськими країнами, але саме цей автомобіль був у замку Балморал — резиденції англійських королів.

[ + – ] Під капотом позашляховика встановлений 52-сильний бензиновий двигун

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп використовували позашляховик до 1966 року, а потім його продали приватній особі. Пробіг авто складає 86,2 тис. км.

Слід зазначити, що класичні Land Rover були одними з найулюбленіших авто Єлизавети ІІ. Її часто бачили за кермом таких позашляховиків.

[ + – ] Усього випустили 15 королівських Land Rover

Land Rover Series I оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 52 к.с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили повсякденне авто Єлизавети ІІ — непомітний сімейний універсал.