Оригинальный китайский кроссовер за $11 800 рассекретили в компьютерной игре (фото)

Кроссовер GAC Trumpchi A79 отличается футуристическим дизайном с обилием граней. Поначалу представят бензиновую версию, а позже появится гибридный вариант.

Related video

Опубликованы первые изображения нового GAC Trumpchi A79. Оригинальный компактный кроссовер рассекретили в онлайн-игре. Его должны представить до конца нынешнего года и он будет стоить от 85 000 юаней ($11 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый GAC Trumpchi A79 станет преемником модели GS3. В его основе лежит новая модульная платформа GPMA. Кроссовер подрос по сравнению с предшественником.

[ + – ] Цена кроссовера составит от 11 800 долларов

Размеры GAC Trumpchi A79:

Длина – 4410 мм

Ширина – 1850 мм

Высота – 1600 мм

Колесная база – 2650 мм

Китайский кроссовер отличается футуристическим граненым дизайном. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары и высокая изогнутая оконная линия. Боковины и дверь багажника выполнены рельефными, а дверные ручки стали выдвижными. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

[ + – ] Кроссовер получит 177-сильный турбомотор Фото: CarNewsChina

Салон GAC Trumpchi A79 не показали, но известно, что кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей.

Кроссовер GAC Trumpchi A79 оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость составит 190 км/ч.

Важно

Самый большой и дорогой кроссовер Chery полностью рассекретили перед премьерой (фото)

Позже линейку пополнит подзаряжаемый гибрид. Привод у кроссовера будет исключительно передним.

Ранее Фокус сообщал, что новый американский электрокроссовер за 30 000 долларов впервые сняли на дорогах.