Оригінальний китайський кросовер за $11 800 розсекретили в комп'ютерній грі (фото)

Кросовер GAC Trumpchi A79 відрізняється футуристичним дизайном із великою кількістю граней. Спочатку представлять бензинову версію, а потім з'явиться гібридний варіант.

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Опубліковано перші зображення нового GAC Trumpchi A79. Оригінальний компактний кросовер розсекретили в онлайн-грі. Його мають представити до кінця цього року, і він коштуватиме від 85 000 юанів ($11 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий GAC Trumpchi A79 стане наступником моделі GS3. У його основі лежить нова модульна платформа GPMA. Кросовер виріс у порівнянні з попередником.

[ + – ] Ціна кросовера складе від 11 800 доларів

Розміри GAC Trumpchi A79:

Довжина — 4410 мм

Ширина — 1850 мм

Висота — 1600 мм

Колісна база — 2650 мм

Китайський кросовер відрізняється футуристичним гранованим дизайном. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари та висока вигнута віконна лінія. Боковини та двері багажника виконані рельєфними, а дверні ручки стали висувними. Стандартними є 18-дюймові диски.

[ + – ] Кросовер отримає 177-сильний турбомотор Фото: CarNewsChina

Салон GAC Trumpchi A79 не показали, але відомо, що кросовер отримає віртуальну панель приладів і великий сенсорний дисплей.

Кросовер GAC Trumpchi A79 оснастять 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 177 к.с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість становитиме 190 км/год.

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Пізніше лінійку поповнить гібрид, що заряджається. Привід у кросовера буде виключно переднім.

Раніше Фокус повідомляв, що новий американський електрокросовер за 30 тисяч доларів уперше зняли на дорогах.