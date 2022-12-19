Раскрыты новые подробности и дата премьеры семейной версии Suzuki Jimny (фото)

Длина Suzuki Jimny Long прибавит почти полметра и достигнет 3,8-4 м. Это позволит сделать маленький внедорожник просторнее и увеличить его багажник.

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Пятидверный Suzuki Jimny Long официально презентуют 11 января на выставке Auto Expo в Дели. Долгожданная семейная версия компактной модели поступит в производство с августа. Об этом стало известно изданию Autocar.

Дату премьеры удлиненного Suzuki Jimny Long несколько раз переносили из-за эпидемии коронавируса и кризиса полупроводников. Поначалу производство внедорожника наладят в Индии, ведь именно для этой страны создавали модель. Впрочем, со временем было решено продавать ее и в других странах Европы и Азии. В Индии авто уже фотографировали без камуфляжа.

[ + – ] Внедорожник уже видели без камуфляжа Фото: Autocar

Семейный Suzuki Jimny подрастет примерно до 3,8-4 м в длину, а его колесная база составит 2,5-2,6 м. Возросшие размеры позволят сделать авто просторнее на втором ряду и увеличить объем багажника. При этом Jimny останется довольно компактным – по размерам он сопоставим с моделями В-класса.

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Новый Suzuki Jimny Long сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель, но его дополнят "мягкой" гибридной установкой, как в возрожденном Suzuki Grand Vitara. Мощность возрастет со 102 до 116 л. с. Естественно, у авто останется полный привод с понижающей передачей, то есть его внедорожные способности не пострадают.

Ранее Фокус рассказывал о еще одной версии Suzuki Jimny — его превратили в миниатюрный пикап.