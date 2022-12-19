Розкрито нові подробиці та дата прем'єри сімейної версії Suzuki Jimny (фото)

Довжина Suzuki Jimny Long отримає майже пів метра і досягне 3,8-4 м. Це дозволить зробити маленький позашляховик просторішим і збільшити його багажник.

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П'ятидверний Suzuki Jimny Long офіційно презентують 11 січня на виставці Auto Expo у Делі. Довгоочікувана сімейна версія компактної моделі надійде у виробництво із серпня. Про це стало відомо виданню Autocar.

Дату прем'єри подовженого Suzuki Jimny Long кілька разів переносили через епідемію коронавірусу та кризу напівпровідників. Спочатку виробництво позашляховика налагодять в Індії, адже для цієї країни створювали модель. Втім, згодом вирішили продавати її й в інших країнах Європи та Азії. В Індії авто вже фотографували без камуфляжу.

[ + – ] Позашляховик уже бачили без камуфляжу Фото: Autocar

Сімейний Suzuki Jimny підросте приблизно до 3,8-4 м у довжину, а його колісна база складе 2,5-2,6 м. Збільшені розміри дозволять зробити авто просторішим на другому ряду і збільшити об'єм багажника. Однак Jimny залишиться досить компактним — за розмірами його можна порівняти з моделями В-класу.

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Новий Suzuki Jimny Long збереже 1,5-літровий бензиновий двигун, але його доповнять "м'якою" гібридною установкою, як у відродженому Suzuki Grand Vitara. Потужність зросте зі 102 до 116 к. с. Звісно, в авто залишиться повний привід з понижувальною передачею, тобто його позашляхові можливості не постраждають.

Раніше Фокус розповідав про ще одну версію Suzuki Jimny — його перетворили на мініатюрний пікап.